RevitaLash Cosmetics annonce la campagne The Curl Effect®

Selon les données de marché NPD, le mascara est le deuxième produit cosmétique pour les yeux le plus acheté, et lors de l'achat d'un mascara, la « courbure » est le troisième avantage clé le plus recherché par un consommateur. Comprenant la demande des consommateurs, RevitaLash Cosmetics a cherché à offrir une courbure naturelle des cils, sans ajout de couleur, qui soit non seulement résistante à l'eau et à l'humidité et d'entretien facile, mais aussi de longue durée.

Formulé à l'aide d'une technologie scientifiquement avancée, RevitaLash Advanced est doté de la technologie brevetée Curl Effect, délivrée par le BioPeptin Complex® de la marque, qui conditionne et améliore l'apparence des cils naturels, les faisant apparaître magnifiques et luxuriants, sans ajout de couleur.

« En tant qu'innovateurs dans le domaine des cils, des sourcils et des cheveux, nous nous efforçons constamment de proposer des avancées de pointe dans notre gamme de produits, à commencer par notre célèbre RevitaLash Advanced, qui a été primé », déclare le Dr Michael Brinkenhoff, fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics. « Pour la toute première fois, nous sommes fiers de présenter notre campagne mondiale exclusive Curl Effect qui distingue RevitaLash Cosmetics, renforçant ainsi notre position de leader dans la catégorie des cils. »

Le revitalisant pour cils RevitaLash Advanced, doté du Curl Effect breveté, est disponible dans le monde entier et se décline en trois tailles et prix pratiques :

Le prix du 3,5 ml est de 150 $US, celui du 2,0 ml est de 98 $US et celui du 1,0 ml est de 55 $US.

À propos de RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, et est disponible dans les cabinets médicaux, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Dans un souci d'aider des organismes à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et de sensibilisation et soutient la communauté du cancer du sein tout au long de l'année, pas seulement en octobre. Pour en savoir plus : www.revitalash.com . [Le produit RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie.]

