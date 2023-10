RevitaLash® Cosmetics lance une initiative à la fois mondiale et locale visant à avoir un grand impact dans la lutte contre le cancer du sein

Le chef de file du secteur des cils et sourcils qui a à cœur sa mission poursuit ses efforts de sensibilisation au cancer du sein tout au long de l'année

VENTURA, Californie, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics est fier d'annoncer l'initiative annuelle Pink de l'entreprise visant à faire la différence dans la lutte contre le cancer du sein. L'objectif est de fournir un soutien à la fois mondial et local aux organismes qui se consacrent au traitement du cancer du sein, à la recherche et à l'éducation dans ce domaine.

RevitaLash® Cosmetics, réputé pour ses produits novateurs d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux, est une entreprise de cœur. Tout a commencé par le cadeau du docteur Michael Brinkenhoff à son épouse bien-aimée pendant son combat contre le cancer du sein. Aujourd'hui, l'entreprise demeure déterminée à honorer l'héritage de la défunte épouse de M. Brinkenhoff et cofondatrice de RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff.

En 2022, la marque a fait don de 50 000 $ à son partenaire City of Hope pour financer le traitement, la recherche et l'enseignement des soins infirmiers en matière de cancer du sein dans la région mal desservie de l'Afrique subsaharienne. Ce programme a fait une réelle différence dans les résultats pour les patients, et la Maison-Blanche lui a rendu hommage au cours d'un événement officiel visant à reconnaître les entreprises du secteur privé dont les efforts philanthropiques font progresser la recherche sur le cancer en Afrique. Cette année, RevitaLash® Cosmetics est fière de continuer à soutenir l'initiative de City of Hope sur le cancer du sein en Éthiopie grâce à un don de 40 000 $.

En plus de ses objectifs de portée mondiale, RevitaLash® Cosmetics redouble d'efforts pour respecter son engagement envers les collectivités locales où ses partenaires exercent leurs activités. Cette année, l'entreprise versera un montant équivalent aux contributions de ses partenaires de distribution internationaux à l'organisme de bienfaisance local de leur choix. Ce programme offre aux partenaires l'occasion d'avoir un réel impact sur les initiatives touchant le cancer du sein dans leurs régions respectives et d'obtenir un soutien mondial supplémentaire de RevitaLash® Cosmetics.

« Par l'entremise de notre initiative Pink, nous invitons nos partenaires mondiaux à avoir des répercussions durables dans la lutte contre le cancer du sein », a déclaré Dariel Sidney, vice-présidente, Philanthropie et fille aînée de Gayle Brinkenhoff. « Nous sommes fiers d'appuyer l'Initiative éthiopienne de lutte contre le cancer du sein de City of Hope et de permettre à nos distributeurs de faire une différence dans leurs communautés locales également, en apportant des changements positifs et en améliorant la vie des personnes touchées par le cancer du sein à travers le monde. »

Cette année, du 1er septembre au 31 octobre 2023, les produits primés de la marque seront logés dans des étuis roses pour honorer la cause. Pour chaque produit RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml), RevitaLash® Advanced Sensitive (2,0 ml), et RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) en édition spéciale vendu, l'entreprise fera un don de 2 $ à des organismes de bienfaisance qui se consacrent à la lutte contre le cancer du sein partout dans le monde, jusqu'à concurrence de 170 000 $.

À compter du 1er septembre, les produits en édition limitée seront offerts dans certains spas, salons et détaillants spécialisés sélectionnés, ainsi qu'en ligne sur revitalash.com.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics® est un leader mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, et est disponible dans les cabinets médicaux, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Soutenant les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics reverse une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, rendant ainsi hommage à la communauté du cancer du sein tout au long de l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, consultez le site www.revitalash.com.

À propos de City of Hope

City of Hope est déterminée à faire une différence dans la vie des personnes atteintes de cancer, de diabète et d'autres maladies potentiellement mortelles. Elle est présente en Californie, en Arizona, en Illinois et en Géorgie, et son équipe de plus de 11 000 personnes comprend des chercheurs, des associés, des scientifiques, des médecins, des infirmières, des professionnels paramédicaux, des étudiants diplômés, des spécialistes de la collecte de fonds, des professionnels du marketing, des bénévoles et du personnel de soutien. Tous sont unis par leur désir de trouver des remèdes et de sauver des vies.

