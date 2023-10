RevitaLash® Cosmetics lança iniciativa de impacto global e local na luta contra o câncer de mama

Movida por sua missão, a empresa líder em cílios e sobrancelhas continua seus esforços de conscientização sobre o câncer de mama durante todo o ano

VENTURA, Califórnia, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A RevitaLash® Cosmetics tem o orgulho de anunciar a missão anual "Pink" da empresa para causar um impacto na luta contra o câncer de mama. Essa iniciativa visa fornecer apoio global e local a organizações dedicadas ao tratamento, à pesquisa e à educação sobre o câncer de mama.

A RevitaLash® Cosmetics, conhecida por seus inovadores produtos de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos, tem uma origem sincera. Ela começou com um presente de um marido, o Dr. Michael Brinkenhoff, à sua amada esposa durante sua batalha contra o câncer de mama. Hoje, a empresa continua comprometida em honrar o legado da falecida esposa do Dr. Brinkenhoff e cofundadora da RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff.

Em 2022, a marca doou USD 50.000 à parceira City of Hope para financiar o tratamento do câncer de mama, a pesquisa e a educação em enfermagem na região carente da África subsaariana. Esse programa fez uma diferença tangível nos resultados dos pacientes e foi homenageado pela Casa Branca durante um evento oficial de reconhecimento de empresas do setor privado cujos esforços filantrópicos estão promovendo a pesquisa do câncer na África. A RevitaLash® Cosmetics tem o orgulho de continuar a apoiar este ano a Iniciativa contra o Câncer de Mama da Etiópia da City of Hope com uma doação de USD 40.000.

Além de seus objetivos de impacto global, a RevitaLash® Cosmetics está redobrando seu compromisso com as comunidades locais onde seus parceiros operam. Este ano, a empresa destinará as contribuições feitas por seus parceiros de distribuição internacional para as instituições de caridade locais de câncer de mama que eles escolheram. Esse programa oferece aos parceiros a oportunidade de causar um impacto significativo nas iniciativas contra o câncer de mama em suas respectivas regiões, além de aumentar o apoio global da RevitaLash® Cosmetics.

"Por meio de nossa missão 'Pink', convidamos nossos parceiros globais a criar um impacto duradouro na luta contra o câncer de mama", disse Dariel Sidney, vice-presidente de filantropia e filha mais velha de Gayle Brinkenhoff. "Temos orgulho de apoiar a Iniciativa contra o Câncer de Mama da Etiópia da City of Hope e capacitar nossos distribuidores a fazer a diferença em suas comunidades locais também, promovendo mudanças positivas e melhorando a vida das pessoas afetadas pelo câncer de mama em todo o mundo".

Este ano, de 1º de setembro a 31 de outubro de 2023, os produtos premiados da marca serão acomodados em embalagens cor-de-rosa comemorativas para homenagear a causa. Para cada edição especial do RevitaLash® Advanced (3,5 mL/2,0ml), RevitaLash® Advanced Sensitive (2,0ml) e RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) vendida, a empresa doará USD 2 para instituições de caridade contra o câncer de mama em todo o mundo, até uma doação máxima de USD 170.000.

As ofertas de edição limitada estão disponíveis em spas selecionados, salões e varejistas especializados e on-line em revitalash.com, a partir do dia 1° de setembro.

Sobre a RevitaLash® Cosmetics

A RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e varejistas especializados em 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash® Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade do câncer de mama durante todo o ano e não apenas em outubro. Para mais informações, acesse www.revitalash.com.

Sobre a City of Hope

A City of Hope se dedica a fazer a diferença na vida de pessoas com câncer, diabetes e outras doenças que ameaçam a vida. Com unidades na Califórnia, Arizona, Illinois e Geórgia, sua equipe de mais de 11.000 pessoas inclui pesquisadores, associados, cientistas, médicos, profissionais de saúde aliados, estudantes de pós-graduação, especialistas em arrecadação de fundos, profissionais de marketing, voluntários e equipe de suporte. Todos estão unidos em seu desejo de encontrar curas e salvar vidas.

