RevitaLash Cosmetics ogŁasza start kampanii The Curl Effect®

Według danych rynkowych NDP, tusz do rzęs jest drugim najczęściej kupowanym produktem do makijażu oczu, a przy zakupie tuszu „podkręcenie" jest trzecim najbardziej pożądanym przez klientki efektem. Rozumiejąc potrzeby klientek, spółka RevitaLash Cosmetics poszukiwała sposobów na zapewnienie naturalnego podkręcenia rzęs, bez substancji koloryzujących, z zastosowaniem produktu, który nie tylko jest wodoodporny, odporny na wilgoć i łatwy w aplikacji, lecz również trwały.

Stworzone z zastosowaniem zaawansowanych technologii, serum RevitaLash Advanced oparte jest na opatentowanej technologii Curl Effect bazującej na opracowanym przez markę kompleksie BioPeptin Complex®, które odżywia i poprawia wygląd naturalnych rzęs, sprawiając, że stają się piękne i olśniewające, bez substancji koloryzujących.

„Jako innowatorzy w dziedzinie pielęgnacji rzęs, brwi i włosów, nieustannie koncentrujemy się na uzupełnianiu naszej oferty produktami opartymi na najnowszych odkryciach, począwszy od naszego nagradzanego i uznanego serum RevitaLash Advanced - powiedział dr Michael Brinkenhoff, założyciel i dyrektor generalny RevitaLash Cosmetics. - Po raz pierwszy z dumą przestawiamy naszą autorską międzynarodową kampanię Curl Effect, promującą technologię, która wyróżnia RevitaLash Cosmetics spośród innych marek, umacniając pozycję firmy jako lidera w kategorii pielęgnacji rzęs".

Odżywka do rzęs RevitaLash Advanced, oparta na opatentowanej technologii Curl Effect, jest dostępna na całym świecie w opakowaniach o trzech dogodnych pojemnościach i cenach:

Cena 3,5 ml produktu to 150 USD, 2,0 ml - 98 USD, a opakowanie o pojemności 1 ml kosztuje 55 USD.

RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej firmy założonej w 2006 r. obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w 70 krajach. Spółka RevitaLash, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie www.revitalash.com . [Linia RevitaLash Advanced nie jest dostępna w Kalifornii]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1475344/RevitaLash_Cosmetics_Curl_Effect_Before_After.jpg

