RevitaLash® Cosmetics anuncia expansão da linha de cosméticos coloridos com o Hi-Def Brow Pencil

O Hi-Def Brow Pencil será lançado globalmente

VENTURA, Califórnia, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A RevitaLash® Cosmetics, empresa liderada por médico, pioneira e líder em participação de mercado na categoria de condicionador de cílios e sobrancelhas*, anuncia o lançamento de seu primeiro lápis para sobrancelhas, o Hi-Def Brow Pencil (lápis para sobrancelhas em alta definição). Esse lápis para sobrancelhas multifuncional, de longa durabilidade, resistente à água, possibilita pinceladas no estilo de cabelo natural, para se ter uma aparência arrojada, completa, de sobrancelhas, com uma fórmula misturável, não pegajosa.

"Estamos muito satisfeitos com o lançamento do novo Hi-Def Brow Pencil, nosso primeiro lápis para destacar as sobrancelhas, deixá-las definidas e naturalmente cheias e saudáveis. Estamos muito estimulados por incorporar os benefícios exclusivos para a saúde do cabelo, para melhora de longo prazo, em um produto que garante satisfação instantânea", observa a presidente da RevitaLash Cosmetics, Lori Jacobus.

O fundador e presidente-executivo da RevitaLash Cosmetics, Michael Brinkenhoff, M.D., declara: "A vitamina E na fórmula garante condicionamento natural e os benefícios antioxidantes para a pele, enquanto os polímeros criam um vigor duradouro de até 10 horas de uso".

Ideal para preenchimento em sobrancelhas esparsas e muito puxadas, esse produto transforma sobrancelhas disformes em apenas algumas passadas. Três tonalidades universais, Soft Brown (castanho suave), Warm Brown (castanho quente) e Cool Brown (castanho frio), complementam perfeitamente qualquer cor de cabelo e tom de pele. O Precision Tip Applicator (aplicador de ponta de precisão) imita o penteio do cabelo para fácil definição, possibilitando a criação de aparência natural ou arrojada, enquanto a Styling Brush (escova de estilização) mistura com perfeição a cor e coloca efetivamente cabelos castanhos no lugar.

O Hi-Def Brow Pencil foi analisado por dermatologista, não contém óleo, parabenos, ftalatos ou fragrâncias, é amigável a vegetarianos e rejeita crueldades.

Disponibilizado globalmente em dezembro de 2019, o preço de varejo será de US$ 30, em salões e spas selecionados, bem como no revitalash.com.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash Cosmetics é líder mundial em desenvolvimento de produtos avançados de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Estabelecida em 2006, a coleção inclui os premiados condicionadores de cílios RevitaLash® Advanced e de sobrancelhas RevitaBrow® Advanced. Os produtos estão disponíveis em consultórios médicos, spas, salões e lojas especializadas em 64 países. A RevitaLash Cosmetics apoia iniciativas sem fins lucrativos de combate ao câncer de mama e doa uma parte de suas receitas a iniciativas de pesquisa e educação, em retribuição destinada à comunidade do câncer de mama durante todo o ano, não apenas em outubro. Para obter mais informações, visite www.revitalash.com. [O RevitaLash Advanced não está disponível na Califórnia]

* NPD, Categoria Condicionador para Cílios e Sobrancelhas (Lash and Brow Conditioner Category) 2017 versus 2018.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

FONTE RevitaLash Cosmetics

