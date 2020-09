RevitaLash® Cosmetics ogłasza nowe elementy rocznego programu na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi

„Jako marka globalna działająca w ponad 70 krajach jesteśmy dumni z poszerzania naszych działań filantropijnych realizowanych w ramach Programu Pink 2020" – powiedziała Dariel Sidney. wiceprezes ds. filantropii i najstarsza córka Gayle Brinkenhoff. „Rodzina RevitaLash Cosmetics uważa poszerzanie świadomości na temat raka piersi za stale aktualny cel, a jej wspólnym zamierzeniem jest bezpośrednia poprawa jakości życia osób, które mierzą się z trudną diagnozą, a także walka z rakiem piersi".

RevitaLash Cosmetics rozwija również swoją działalność filantropijną, wspierając nieprzerwane, całoroczne starania marki na rzecz znalezienia leku na nowotwory występujące u kobiet. Od każdego produktu Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3,5mL/2,0mL) i RevitaBrow® Advanced (3,0 mL) zakupionego w terminie od 1 września do 31 października 2020 r. RevitaLash Cosmetics przeznaczy 2 USD na organizacje charytatywne zajmujące się walką z rakiem piersi na całym świecie, maksymalnie do 120000 USD. Aby uczcić ideę, limitowane, nagradzane produkty będą dostępne w specjalnych różowych opakowaniach premium.

W ramach globalnej inicjatywy RevitaLash Cosmetics wprowadza międzynarodowy program dobroczynny International Greater Giving. Współpracując z partnerami dystrybucyjnymi, RevitaLash Cosmetics przystąpi do sieci podobnie myślących filantropów, aby przeznaczać środki na badania nad rakiem piersi i wspierać organizacje na całym świecie. Za każdą organizację charytatywną, którą partnerzy programu zdecydują się wspierać, RevitaLash Cosmetics przeznaczy 7000 USD na obrany cel.

Ponadto w październiku marka przeprowadzi piątą coroczną kampanię One4One, w ramach której każdego roku począwszy od pierwszej edycji liczba podarowanych produktów rośnie o 32%. Przy zakupie dowolnej odżywki do rzęs lub brwi na stronie Revitalash.com marka przekaże produkt RevitaBrow Advanced (3,0mL) na rzecz organizacji City of Hope's Positive Image Center, maksymalnie do 1600 sztuk.

Limitowane oferty są dostępne w wybranych ośrodkach odnowy biologicznej, salonach, drogeriach specjalistycznych oraz online na Revitalash.com począwszy od 1 września.

RevitaLash® Cosmetics

Firma RevitaLash Cosmetics jest światowym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Założona w 2006 roku firma ma w swojej ofercie nagradzane odżywki do rzęs RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner i brwi RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Produkty firmy dostępne są w gabinetach lekarskich, ośrodkach odnowy biologicznej, salonach i drogeriach specjalistycznych w 70 krajach. Jako organizacja non-profit wspierająca inicjatywy walki z rakiem piersi firma RevitaLash Cosmetics przekazuje część dochodu na rzecz badań i edukacji nie tylko w październiku, ale wspiera walkę z rakiem piersi przez cały rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.revitalash.com. [Produkty RevitaLash Advanced nie są dostępne na terenie Kalifornii.]

