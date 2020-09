Firma RevitaLash® Cosmetics oznámila další rozšíření svého programu pro šíření povědomí o rakovině prsu

Michael Brinkenhoff, zakladatel a generální ředitel firmy RevitaLash Cosmetics , prostřednictvím neutuchající podpory aktivit zaměřených na šíření povědomí o rakovině prsu, ctí a naplňuje odkaz své manželky Gayle, které byla diagnostikována metastazující rakovina prsu ve věku 32 let, což, mimo jiné, vedlo také k založení samotné společnosti. Posláním společnosti RevitaLash Cosmetics je darovat po celý rok část výnosů z prodeje svých produktů na aktivity související se šířením povědomí o rakovině prsu.

„Jako globální značka působící ve více než 70 zemích světa, jsme hrdi na to, že můžeme naše filantropické aktivity v roce 2020 ještě více rozšířit prostřednictvím našeho Růžového programu," řekla Dariel Sidney, viceprezidentka firmy pro filantropické aktivity a nejstarší dcera Gayle Brinkenhoffové. „Tým společnosti RevitaLash Cosmetics považuje šíření povědomí o rakovině prsu za svůj společný cíl pro vymýcení rakoviny prsu a zlepšování kvality života lidí, kteří se musí vypořádat s těžkou diagnózou."

Společnost RevitaLash Cosmetics rovněž rozšiřuje své filantropické aktivity a svým programem 24/7/365 podporuje globální výzkum a hledání léků na ženská nádorová onemocnění. Od 1. září do 31. října 2020 firma ReivtaLash Cosmetics daruje charitativním organizacím z celého světa, které se zabývají rakovinou prsu, částku 2 dolary z každé prodané lahvičky své speciální řady produktů RevitaLash® Advanced (3,5mL/2,0ml) a RevitaBrow® Advanced (3,0 mL) s růžovou stuhou, a to až do maximální částky 120 tisíc dolarů. Limitované edice těchto produktů budou prodávány v prémiových, obalech s růžovou stuhou, která je symbolem charitativních aktivit týkajících se rakoviny prsu.

V rámci této globální iniciativy představuje firma RevitaLash Cosmetics také nový mezinárodní program International Greater Giving Program. Prostřednictvím tohoto programu, ve spolupráci se svými distributory, firma RevitaLash Cosmetics vytvoří síť podobně smýšlejících filantropů, kteří budou podporovat výzkum rakoviny prsu a příslušné organizace z celého světa. Každé charitativní organizaci, kterou se partneři programu rozhodnou podpořit, firma RevitalLash Cosmetics přispěje částkou 7 tisíc dolarů.

V průběhu října navíc značka představí již 5. každoroční kampaň One4One, která od svého prvního spuštění, každý rok získá o 32% více darů pro filantropické účely. Z každého nákupu libovolného kondicionéru na řasy či obočí, uskutečněného prostřednictvím webových stránek Revitalash.com, značka daruje organizaci City of Hope's Positive Image Center jednu lahvičku produktu RevitaBrow Advanced (3,0ml), a to až do max. počtu 1600 kusů.

Nabídka limitovaných sérií produktů bude k dispozici od 1. září ve vybraných lázních, salónech, u specializovaných prodejců a online na Revitalash.com.

O společnosti RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics je světová jednička v oblasti kosmetických produktů pro obočí, řasy a vlasy. Firma byla založena v roce 2006 a součástí její kolekce jsou cenami ověnčené produkty RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner (kondicionér na řasy) a RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner (kondicionér na obočí), které si lze zakoupit v ordinacích lékařů, lázních, kadeřnických salónech a u specializovaných prodejců v 70 zemích světa. Firma RevitaLash Cosmetics podporuje neziskové iniciativy v oblasti šíření povědomí o rakovině prsu a věnuje část svých zisků na výzkum a edukační aktivity v této oblasti, a celoročně (nikoli jen v říjnu) tak podporuje komunitu lidí s rakovinou prsu. Více informací najdete na webové stránce: www.revitalash.com. [Produkt RevitaLash Advanced není dostupný v Kalifornii]

