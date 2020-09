RevitaLash® Cosmetics anuncia nuevas características que se suman a su Programa anual en favor de la concientización sobre el cáncer de mama

"Como marca internacional, presente en más de 70 países, nos enorgullece ampliar nuestra filantropía a través del Programa Rosa 2020. La familia RevitaLash Cosmetics considera la concientización sobre el cáncer de mama como una causa permanente y con la meta común de mejorar directamente las vidas de quienes enfrentan un diagnóstico difícil y de erradicar esta enfermedad", dijo Dariel Sydney, vicepresidenta de Filantropía e hija mayor de Gayle Brinkenhoff.

RevitaLash Cosmetics también está aumentando su huella filantrópica al respaldar la búsqueda mundial 24/7/365 de una cura a los tipos de cáncer que sufren las mujeres. Por cada Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3.5mL/2.0mL) y RevitaBrow® Advanced (3.0 mL) comprado entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2020, RevitaLash Cosmetics donará $2 a las organizaciones benéficas centradas en el cáncer de mama en el globo, hasta un máximo de $120.000. Estos premiados productos en edición limitada vendrán en fundas rosas premium conmemorativas de la causa.

Como parte de esta iniciativa internacional, RevitaLash Cosmetics presenta la iniciativa International Greater Giving Program (Programa Internacional para Dar Más). De la mano de sus distribuidores, RevitaLash Cosmetics aprovechará la red conformada por otros filántropos afines para donar a las organizaciones de apoyo e investigación del cáncer de mama en todo el planeta. Por cada organización benéfica que los socios del programa elijan favorecer, RevitaLash Cosmetics aportará $7.000 a la causa.

Además, en octubre, la marca llevará a cabo su quinta campaña anual One4One, misma que ha crecido 32% en donativos cada año desde sus inicios. Con la compra de cualquier acondicionador de pestañas o cejas en Revitalash.com, la marca donará una presentación de RevitaBrow Advanced (3.0mL) al Positive Image Center de City of Hope, hasta un máximo de 1.600 unidades.

Las ofertas en edición limitada podrán adquirirse en selectos spas, salones de belleza y mediante minoristas especializados, o bien en línea en Revitalash.com, a partir del 1 de septiembre.

Acerca de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics es líder mundial en el desarrollo de productos avanzados para la belleza de pestañas, cejas y cabello. Fundada en 2006, la colección incluye el premiado acondicionador avanzado de pestañas RevitaLash® y el acondicionador avanzado de cejas RevitaBrow®, y puede adquirirse en consultorios médicos, spas, salones de belleza y mediante minoristas especializados en 70 países. RevitaLash Cosmetics respalda iniciativas no lucrativas contra el cáncer de mama y dona una parte de sus ganancias a investigaciones y actividades de difusión para retribuir a la comunidad contra el cáncer de mama todo el año y no solo en octubre. Más información en www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced no está disponible en California]

