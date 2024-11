Révolutionner les motos électriques : Ampace présentera les innovations de Kun-Era dans tous les scénarios à l'EICMA 2024

MILAN, 2 novembre 2024 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur l'évolution mondiale vers la mobilité électrique, Ampace, un innovateur de premier plan dans la technologie des nouvelles énergies, fera ses débuts à l'EICMA Milan International Motorcycle Show 2024. Ampace lancera sa série Kun-Era, une gamme de solutions d'alimentation polyvalentes pour tous les scénarios d'applications de motos électriques. En s'appuyant sur ses six caractéristiques principales, Ampace a mis au point une solution de batterie au lithium hautement adaptable qui ouvre une nouvelle ère de motos électriques.

Ampace : une coentreprise au service de l'avenir de la mobilité verte

Ampace, une entreprise commune entre CATL et ATL, est un pionnier technologique qui s'engage à repousser les limites des nouvelles technologies énergétiques. L'entreprise se consacre à la sécurité ultime, à l'innovation et à la fabrication intelligente. Depuis sa création, Ampace est à l'avant-garde de l'industrie des micro-véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie et des produits de haute puissance. Grâce à sa forte capacité d'innovation technologique et à sa portée mondiale, l'entreprise prend en charge une large gamme de véhicules électriques, y compris les motos, les vélos, les échanges de batteries en milieu urbain, les tricycles et les trottinettes.

En 2023, Ampace a lancé son système BP, qu'elle a elle-même mis au point, pour relever les défis cruciaux de la sécurité, de l'endurance et du poids des batteries au lithium. Cette innovation souligne l'engagement d'Ampace en faveur de la « sécurité ultime » tout au long du cycle de vie du produit. Ampace a réussi à réduire le taux de défaillance des cellules de batteries au niveau PPB (un sur un milliard), établissant ainsi une nouvelle référence en matière de sécurité dans l'industrie. Ampace s'engage à traduire sa technologie révolutionnaire en solutions d'alimentation de haute qualité auxquelles les utilisateurs peuvent faire confiance et à promouvoir l'industrie.

La série Kun-Era propulse l'innovation mondiale lors de ses débuts à l'EICMA 2024

Lors de l'EICMA 2024, Ampace dévoilera sa série Kun-Era de solutions d'alimentation pour les motos électriques. Ce lancement devrait révolutionner l'industrie des motos électriques. Le 7428, premier produit de la série Kun-Era, a rapidement gagné du terrain dans le monde entier, devenant un produit phare sur le marché mondial des motos électriques. Depuis ses débuts, le 7428 a obtenu le soutien de plus de 50 fabricants de motos électriques, alimentant plus de 80 modèles phares et touchant des consommateurs dans plus de 30 pays et régions.

Fort du succès du 7428, Ampace étend son concept à un plus grand nombre d'applications. La série Kun-Era ne se contente pas de présenter la technologie de pointe d'Ampace, elle offre également une solution d'alimentation personnalisée pour les utilisateurs du monde entier. Avec six points forts : puissance extrême, sécurité ultime, cycle ultra-long, multi-package parallèle, conception légère et grande adaptabilité, la série est conçue pour répondre aux divers besoins des différents modèles de motos électriques, offrant ainsi un choix plus large aux conducteurs du monde entier. L'engagement d'Ampace en faveur d'une batterie pour répondre à tous les besoins établit une nouvelle norme en matière d'innovation dans le domaine de l'électromobilité.

Ampace présentera également ses solutions d'échange de batteries en milieu urbain et ses modèles phares développés en partenariat avec les équipementiers, qui visent à rendre les déplacements électriques plus pratiques, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Dans un esprit de croissance collaborative, Ampace invite ses partenaires et les visiteurs à découvrir ces avancées de première main. Rejoignez-nous dans le hall 24, stand O86a, pour assister au grand lancement de la série Kun-Era et participer à la transition vers une nouvelle ère d'innovation dans le domaine des piles au lithium.