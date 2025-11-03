reVolver Podcasts Firma Acuerdo Estratégico con AdsWizz Para Activar Publicidad de Audio Geolocalizada en México.

El líder de podcasts en español amplía sus capacidades de monetización, ofreciendo a los anunciantes acceso programático y directo a la audiencia de audio digital de rápido crecimiento en México.

DALLAS, TX, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - reVolver Podcasts, productor y distribuidor líder de programación de podcasts en español, anunció hoy que ha firmado un nuevo acuerdo con AdsWizz Inc., el motor tecnológico que impulsa la monetización de contenido de audio en todo el mundo, para llevar la publicidad de audio geolocalizada en todo el inventario de reVolver al mercado mexicano.

Gracias a este acuerdo, los anunciantes ahora pueden comprar publicidad programática y de inserción directa en los programas en español de reVolver Podcasts en México. Con la tecnología de AdsWizz , los anunciantes pueden usar la segmentación por ubicación e idioma para llegar a la audiencia hispanohablante de México, accediendo a inventario de calidad, seguridad y adecuación de marca, y resultados medibles.

"Estamos encantados de colaborar con AdsWizz para incorporar nuestro inventario de podcasts en español en México al mercado programático y de compra directa", declaró Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Esta colaboración ofrece a nuestros anunciantes un acceso escalable a audiencias hispanas comprometidas en México y abre la puerta para que las marcas conecten con los oyentes de una manera altamente medible y culturalmente relevante".

México representa uno de los mercados de podcasts de mayor crecimiento en Latinoamérica, con millones de oyentes hispanohablantes que consumen diariamente noticias, entretenimiento, cultura y contenido sobre estilo de vida. Según estudios de la industria, México se encuentra entre los principales países consumidores de podcasts a nivel mundial, impulsado por la conectividad móvil y la adopción del audio digital. Con esta expansión, reVolver Podcasts ofrece a los anunciantes acceso directo a una base de oyentes hispanohablantes apasionada y en constante crecimiento, brindando a las marcas una nueva vía para generar relevancia y fidelización en uno de los mercados de audio más dinámicos de la región.

"Nos entusiasma colaborar con reVolver y brindar a las marcas acceso a su inventario premium de podcasts en México", afirmó AK Ahuja, director de Cuentas Estratégicas de AdsWizz . "Esto representa una gran oportunidad para que los anunciantes conecten con una audiencia de podcasts hispanohablante creciente y apasionada, aprovechando nuestras soluciones de segmentación y medición".

El inventario de reVolver Podcasts en México ya está disponible a través de AdsWizz SSP y AdsWizz Marketplace, lo que permite a agencias y marcas planificar, comprar, medir y optimizar campañas de audio con precisión, escalabilidad y transparencia. Las agencias y marcas interesadas en acceder a este nuevo inventario pueden contactar al equipo de ventas publicitarias de reVolver Podcasts o al equipo de AdsWizz para Latinoamérica para obtener más información.

Acerca de reVolver Podcasts:

reVolver Podcasts es la empresa líder en Estados Unidos en la creación y distribución de contenido multicultural de audio a la carta. Es la casa de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo. Su contenido se distribuye a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de la tienda Samsung Galaxy y en dispositivos de streaming Roku, así como en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

Acerca de AdsWizz

AdsWizz Inc., filial de SiriusXM, es la plataforma tecnológica que impulsa la monetización de contenido de audio a nivel mundial. Pionera en el sector , AdsWizz proporciona a editores y creadores de contenido independientes las herramientas necesarias para expandir su negocio de audio, a la vez que ofrece a los anunciantes innovación a gran escala, permitiéndoles conectar con audiencias globales. Desde radio, streaming y podcasts hasta inserción dinámica de anuncios, programática avanzada, segmentación contextual y formatos de anuncios de audio innovadores, solo AdsWizz conecta de forma fluida todo un ecosistema de compradores y vendedores de audio con un solo clic. Para obtener más información sobre AdsWizz , visite adswizz.com .

FUENTE reVolver Podcasts