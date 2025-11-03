reVolver Podcasts Lanza "Esto es Fútbol Mundial" en Asociación con Mundial Sports Network

Programa semanal en español analiza las últimas noticias de fútbol todos los miércoles

DALLAS, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, productor y distribuidor líder de contenido de audio premium en español, anunció hoy el debut de Esto es Fútbol Mundial , un nuevo programa semanal creado en colaboración con Mundial Sports Network y Mundial Group Inc. El programa ofrece una combinación dinámica de análisis, debate y comentarios sobre las noticias de fútbol más destacadas de la semana, desde partidos locales hasta los torneos mundiales más importantes.

Presentado por los veteranos periodistas Erick Monroy y Carlos Torres Bujanda, Esto es Fútbol Mundial reúne más de dos décadas de experiencia combinada en medios deportivos, radiodifusión y producción editorial. Cada episodio captura la pasión del deporte más popular del mundo, ofreciendo perspectivas novedosas e información privilegiada para los aficionados hispanohablantes de Estados Unidos y otros países.

Carlos Torres Bujanda es un periodista deportivo con amplia experiencia, especializado en fútbol y béisbol. Desde que inició su carrera en 1998, ha desarrollado una trayectoria diversa en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y redes sociales. Ha cubierto importantes eventos internacionales para Mundial Sports Network, incluyendo varias Copas Mundiales de la FIFA y la Serie Mundial de la MLB.

Erick Monroy, orgulloso chilango (originario de la Ciudad de México), ha sido una voz confiable en los medios deportivos desde 1996, trabajando desde la Ciudad de México hasta Phoenix, Arizona. Con una amplia experiencia cubriendo el fútbol mexicano y europeo —incluyendo varias Copas Oro, Mundiales y Grandes Ligas de Béisbol— Monroy es conocido por su profundo conocimiento del juego y su inquebrantable pasión como hincha acérrimo del Necaxa .

"Esta alianza brinda a los aficionados hispanos de todo Estados Unidos una voz relevante, confiable y auténtica en el mundo del fútbol y amplía nuestro enfoque vertical y omnicanal para el crecimiento de Fútbol Mundial", dijo Félix Sencion, director ejecutivo de Mundial Sports Network y Mundial Group Inc. "A medida que nos acercamos a la cuenta regresiva de 200 días para la Copa del Mundo, Esto es Fútbol Mundial acercará a los aficionados a la acción con análisis de expertos, conversaciones dinámicas y resúmenes semanales de los mejores partidos para ver".

"En Fútbol Mundial, nuestra misión es dar voz a la afición hispana; con Esto es Fútbol Mundial , estamos creando un espacio que celebra la pasión de nuestra comunidad por el deporte rey y mantiene a los aficionados conectados mientras el mundo se prepara para el mayor escenario del fútbol."

"El fútbol es más que un deporte, es parte de nuestra cultura", dijo Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Con Esto es Futbol Mundial, llevamos esa energía a los oyentes cada semana, combinando análisis profesional y la auténtica pasión de los aficionados de una forma que solo reVolver puede ofrecer".

El fútbol, o soccer como se le conoce en todo el mundo hispanohablante, ocupa un lugar especial en el corazón de los hispanos en Estados Unidos y Latinoamérica. Es más que un deporte; es un lenguaje común que une generaciones, comunidades y naciones enteras. Desde las canchas de barrio hasta los estadios repletos, el fútbol encarna pasión, identidad y orgullo. En Estados Unidos, la comunidad hispana sigue impulsando el crecimiento de este deporte, llenando estadios, moldeando la cultura de los aficionados e influyendo en la cobertura mediática.

Con la Copa Mundial el próximo año, la expectación crece en todo el continente americano. Las familias se preparan para animar a sus selecciones, los bares se organizan fiestas para ver los partidos y los aficionados de todo el mundo cuentan los días para que el mayor evento deportivo del planeta vuelva a unir a millones de personas en torno a un solo deporte: el fútbol . Pueden sintonizar Esto es Fútbol Mundial todos los miércoles en la red de podcasts reVolver y en las principales plataformas de audio.

reVolver Podcasts es líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de distintos géneros. Comprometida con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts sigue marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app de iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts desde la tienda de Samsung Galaxy. Disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts:

reVolver Podcasts es la empresa líder en Estados Unidos en la creación y distribución de contenido multicultural de audio a la carta. Es la casa de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo. Su contenido se distribuye a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de la tienda Samsung Galaxy y en dispositivos de streaming Roku, así como en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

