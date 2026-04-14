RHP Properties anuncia la finalización de Cottage Grove, una comunidad de casas prefabricadas de estilo resort para todas las edades en Miami, Florida, con 349 nuevas viviendas

Los nuevos sitios para el hogar marcan una adición significativa a la oferta de viviendas asequibles de Miami

FARMINGTON HILLS, Michigan, 14 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- RHP Properties (RHP), que administra profesionalmente comunidades de casas prefabricadas desde hace más de 30 años, anunció que la Fase I de la construcción se ha completado en Cottage Grove Manufactured Home Community, una nueva y vibrante comunidad familiar en el suroeste de Miami. Los 349 nuevos sitios de viviendas prefabricadas de Cottage Grove abordan una brecha crítica en la oferta de viviendas del condado de Miami-Dade en un momento en que el aumento de los precios de las viviendas y los costos de construcción están poniendo la propiedad de la vivienda fuera del alcance de muchas familias y en un momento en que la oferta se está reduciendo debido a la reurbanización. En el último año, más de 1.100 sitios de viviendas prefabricadas han sido eliminados o están programados para ser eliminados, y las nuevas viviendas prefabricadas han sido prácticamente inexistentes en el condado de Dade durante décadas

Ubicada en la intersección de Quail Roost Drive (carretera estatal 994) y Krome Avenue (carretera estatal 997), Cottage Grove ofrece un cómodo acceso a todo lo que Miami tiene para ofrecer y cuenta con casas nuevas y modernas de varias secciones en un entorno lujoso y rico en servicios a un precio asequible. A partir de $ 129,900, la comunidad ofrecerá amplias casas prefabricadas unifamiliares de cuatro dormitorios con planos de planta abiertos, múltiples áreas de estar y cocinas equipadas con electrodomésticos de acero inoxidable e islas.

Diseñado para un estilo de vida activo, Cottage Grove incluye una piscina bellamente mantenida con una gran terraza, una casa club contemporánea, un gimnasio, salas de yoga y salón, senderos panorámicos para andar en bicicleta y caminar y miradores serenos. El patio de recreo, los amplios espacios verdes y la entrada cerrada se suman al atractivo de la comunidad para las familias.

"Nos complace anunciar nuestra nueva comunidad, que ofrece servicios de 5 estrellas a precios asequibles para las familias. Este nuevo suministro de viviendas llega en un momento en que más se necesita ", dijo Ross Partrich, CEO de RHP Properties. "Cottage Grove proporciona un camino hacia la propiedad de vivienda en el condado de Miami-Dade a un precio que de otro modo sería difícil de lograr, al tiempo que reemplaza la capacidad que se ha perdido por la reurbanización".

Se espera que una casa modelo se abra para visitas en junio, y se espera que el primer grupo de casas esté disponible para la venta a partir de mediados del verano de 2026.

Cottage Grove ofrece acceso a dos corredores arteriales principales en el suroeste del condado de Miami-Dade, que conectan a los residentes con la US-1 y el área metropolitana de Miami en general. Krome Avenue enlaza con la US-1, ofreciendo rutas hacia el sur a los Cayos de Florida y hacia el norte a las autopistas regionales que sirven a los principales centros de empleo, mientras que Quail Roost Road proporciona conexiones de este a oeste a la US-1 y las carreteras locales circundantes.

Los residentes también se beneficiarán de la cercana remodelación aprobada de 100 acres de Southland Mall en Southplace City Center, un proyecto de uso mixto con componentes comerciales, médicos, de hospitalidad y residenciales, así como la extensión propuesta al suroeste de la Dolphin Expressway (SR 836), mejorando la conectividad este-oeste con la autopista regional y el sistema Florida Turnpike en el sur de Miami-Dade. Otras atracciones cercanas incluyen el campus Sports Performance Hub, un proyecto a gran escala que incorpora usos deportivos, médicos y de hospitalidad.

Acerca de RHP Properties

Fundada en 1988, RHP Properties (RHP) ha administrado profesionalmente comunidades de casas prefabricadas durante más de 30 años guiadas por una filosofía de poner a los residentes en primer lugar y proporcionar comunidades asequibles y bien mantenidas que a los residentes les encanta llamar hogar. RHP tiene su sede en Farmington Hills, Michigan, y es el mayor propietario y operador privado de comunidades de viviendas prefabricadas del país.

FUENTE RHP Properties