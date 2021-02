RightOfTheDot, LLC bringt Titanen der digitalen Vermögenswerte zusammen

RightOfTheDot, LLC, das führende Unternehmen für Vertrieb, Vermittlung, Versteigerung, Consulting und Beratung in Bezug auf Internet-Domain-Namen in der Domain-Branche, das von dem weltbekannten Multiunternehmer Monte Cahn geführt wird, freut sich, eine beispiellose Live- und Online-Auktion mit einigen der begehrtesten Domains überhaupt ankündigen zu können.

Am 25. Februar 2021 werden RightOfTheDot und der Bestsellerautor und Auktionsweltmeister Wayne Wheat zwischen 75 und 100 der begehrtesten Premium-Domain-Namen versteigern. Die Live-Auktion findet nach einer Online-Auktion mit Hunderten weiteren verfügbaren Domain-Namen am 25. Februar 2021 ab 12:00 Uhr CST auf https://ROTD.hibid.com/ statt. Die Live-Auktion wird in Echtzeit aus einem Videoproduktionsstudio in College Station, Texas, übertragen.

Zu den angebotenen Domain-Namen gehören: RESTAURANTS.COM, NAMES.COM, SORORITY.COM, CATS.COM, ASIAN.COM, SHORTS.COM, AUTOLOANS.COM, SMARTPHONE.COM, BRONCOS.COM, ADVERTISINGAGENCY.COM, PUBLISHING.COM, DATASTORAGE.COM, AUTOMOBILE.COM, SHOPPING.CLUB, COLLEGE.ORG, FINALSCORE.COM, EXCHANGERATES.COM, VACCINATING.COM und viele weitere. Diese Domain-Namen repräsentieren einige der besten Namen, die jemals gleichzeitig zum Verkauf standen.

Monte Cahn und RightOfTheDot verfügen über jahrelange Erfahrung und organisieren weltweit rekordverdächtige Domain-Auktionen, live wie online. Zu den vorhergegangenen Auktionsverkäufen gehören: SLOTS.COM 5,5 Mio. USD, CREDITSCORE.COM 3 Mio. USD, COMPUTER.COM 2,2 Mio. USD, AUTOS.COM 2,1 Mio. USD, SENIORS.COM 1,8 Mio. USD, DATING.COM 1,7 Mio. USD, SCORES.COM 1,2 Mio. USD, SUPER.COM 1,2 Mio. USD, GREAT. COM 900.000 USD, OL.COM 900.000 USD, LEADS.COM 435.000 USD, HOMECARE.COM 350.000 USD, SINGLE.COM 290.000 USD, WINE.CLUB 140.000 USD und viele weitere 4-8-stellige Domainverkäufe mit einem Gesamtvolumen von mehr als 550 Mio. USD in den letzten 25 Jahren!

„Immer mehr Unternehmen gehen online, insbesondere aufgrund von Covid-19, deshalb werden Premium-Domain-Namen weiterhin an Attraktivität und Wert gewinnen, denn die Geschäftsinhaber haben erkannt, dass sie einen einprägsamen Domain-Namen benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärte Monte Cahn, Präsident und Leiter von RightOfTheDot, LLC. „Diese Live- und Online-Auktionen für Premium-Domains bieten Geschäftsinhabern und Investoren die einmalige Gelegenheit, die besten und einzigartigsten Domain-Namen zu ergattern, die es gibt!"

Um auf einen Namen bieten zu können, müssen Sie hier ein Gebotskonto anmelden: rotd.hibid.com.

Informationen zu RightOfTheDot, LLC

RightOfTheDot wird von Monte Cahn, dem Pionier der Domain-Branche, geleitet und ist ein lizenziertes Unternehmen für Unternehmens- und Domain-Auktionen, ein Internet-Consulting- und Beratungsunternehmen, das sich auf Premium-Domain-Auktionen, Verkauf und Vermittlung in neuen und bestehenden Top-Level-Domains spezialisiert hat. RightOfTheDot ist außerdem auf Konfliktlösungsdienste, Vorstandsberatung, Premium-Domain-Marktpositionierung sowie Vertrieb und Service spezialisiert. Monte Cahn ist der Gründer und ehemalige CEO von Moniker.com, ehemaliger Präsident von SnapNames.com und ehemaliger Senior Vice President von DomainSponsor.com. Monte Cahn und RightOfTheDot waren seit 1995 an mehr als 1000 Live- und Online-Auktionen und einem Domain-Umsatz von 550 Mio. USD beteiligt.

Kontakt: Monte Cahn, 954-288-6810, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1437132/RightOfTheDot_Auction.jpg

