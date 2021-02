RightOfTheDot, LLC reúne os titãs de propriedades digitais

Em 25 de fevereiro de 2021, a RightOfTheDot e o destacado autor e leiloeiro campeão mundial, Wayne Wheat, baterão o martelo para realizar o leilão de 75 a 100 nomes de domínio super premium. O leilão ao vivo será realizado no dia 25 de fevereiro de 2021, a partir das 12:00 PM CST no endereço https://ROTD.hibid.com/, precedido por um leilão on-line cronometrado em que serão oferecidos centenas de nomes de domínio que estão disponíveis. O leilão ao vivo será transmitido pela internet em tempo real a partir de um estúdio de produção de vídeo no College Station Texas.

Alguns dos nomes de domínio oferecidos incluem: RESTAURANTS.COM, NAMES.COM, SORORITY.COM, CATS.COM, ASIAN.COM, SHORTS.COM, AUTOLOANS.COM, SMARTPHONE.COM, BRONCOS.COM, ADVERTISINGAGENCY.COM, PUBLISHING.COM, DATASTORAGE.COM, AUTOMOBILE.COM, SHOPPING.CLUB, COLLEGE.ORG, FINALSCORE.COM, EXCHANGERATES.COM, VACCINATING.COM e muitos outros. Esses nomes de domínio representam alguns dos melhores nomes jamais oferecidos em um só lugar.

Monte Cahn e RightOfTheDot contam com um longo histórico promovendo leilões de nomes de domínio ao vivo e on-line em todas as partes do mundo. As vendas em leilões anteriores incluem: SLOTS.COM US$ 5,5 milhões, CREDITSCORE.COM US$ 3 milhões, COMPUTER.COM US$ 2,2 milhões, AUTOS.COM US$ 2,1 milhões, SENIORS.COM US$ 1,8 milhão, DATING.COM US$ 1,7 milhão, SCORES.COM US$ 1,2 milhão, SUPER.COM US$ 1,2 milhão, GREAT.COM US$ 900 mil, OL.COM US$ 900 mil, LEADS.COM US$ 435 mil, HOMECARE.COM US$ 350 mil SINGLE.COM US$ 290 mil, WINE.CLUB US$ 140 mil e muito mais vendas de domínios de 4 a 8 dígitos que totalizam mais de US$ 550 milhões durante os últimos 25 anos!

"Com o número crescente de negócios que passam a ser on-line, especialmente devido à Covid-19, os nomes de domínio premium continuarão a aumentar em sua atração e valor, pois os proprietários de negócios reconhecem a necessidade de ter um nome de domínio destacado com o objetivo de se manterem competitivos", indicou Monte Cahn, presidente e diretor da RightOfTheDot, LLC. "Esses leilões de domínios premium ao vivo e on-line são uma oportunidade única para que os proprietários de negócios e investidores possam obter alguns dos melhores nomes de domínio únicos e que se encontram disponíveis para qualquer lugar!"

Para fazer lances em um nome, você precisará se inscrever em uma conta do leilão no seguinte endereço: rotd.inibid.com.

Sobre a RightOfTheDot, LLC

Dirigida por Monte Cahn, um pioneiro do setor de domínios, a RightOfTheDot é uma empresa licenciada de negócios e leilão de domínios, consultoria e assessoria de Internet especializada em leilões de domínio premium, vendas e serviços de corretagem em domínios de nível superior novos e existentes. A RightOfTheDot também é especializada em serviços de resolução de disputas, assessoria de diretoria, posicionamento no mercado de domínios premium, vendas e serviços. Monte foi fundador e ex-CEO da Moniker.com, ex-presidente da SnapNames.com e ex-vice-presidente sênior da DomainSponsor.com. As empresas Monte Cahn e RightOfTheDot têm participado em mais de 1.000 leilões ao vivo e on-line e conta com US$ 550 milhões em vendas de domínios desde o ano de 1995.

Contato: Monte Cahn, 954-288-6810, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1437202/RightOfTheDot_Auction.jpg

FONTE RightOfTheDot

