Risen Energy, le fabricant chinois de panneaux solaires, signe une lettre de mandat avec la BERD pour le financement de son projet solaire de 63 MW au Kazakhstan

La construction du nouveau projet solaire de 63 MW sur un site vierge débutera en septembre et devrait s'achever en juin 2019, la puissance annuelle moyenne prévue étant de 108 719 MWh après sa mise en service.

Plus tôt cette année, la BERD et Risen Energy ont signé une autre lettre de mandat pour le financement du projet solaire de 40 MW de Risen Energy, également au Kazakhstan. La coopération avec la BERD aidera Risen Energy investir le marché du solaire kazakh et à devenir la première société photovoltaïque chinoise à construire des centrales solaires dans le pays.

Zhang Jieling, le directeur des projets de développement et d'investissement de Risen Energy, a déclaré : « Le partenariat avec la BERD ouvre un nouveau chapitre du plan de financement de projets internationaux de Risen Energy, dans la mesure où cela constitue à la fois un saut qualitatif et une étape importante de la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise. Les liens avec des organisations internationales multilatérales comme la BERD lui offrent une occasion précieuse d'améliorer ses compétences et sa stratégie en matière de développement, de financement et de services technologiques relatifs aux projets internationaux. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/692132/Risen_Energy_EBRD_Signing_ceremony.jpg

