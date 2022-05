Risen Energy présente son dernier module solaire de toiture de 210 mm à Intersolar Europe 2022

NINGBO, Chine, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy (« la Société »), un fabricant de modules solaires de premier plan en Chine, a participé à Intersolar Europe 2022 où toute sa gamme de solutions solaires les plus récentes a été exposée du 11 au 13 mai. Parmi les produits présentés au stand A1.260, le RSM130-8-430-450M a occupé le devant de la scène en tant que nouveau membre de la famille TITAN de Risen Energy. Ce module photovoltaïque (PV) résidentiel hérite des technologies de pointe de la série TITAN tout en présentant une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, ainsi qu'une puissance de sortie inégalée pouvant atteindre 450 Wp, ce qui en fait l'un des produits les plus idéaux pour les systèmes solaires sur toiture.

« Une fois de plus, nous sommes très heureux de profiter de cette occasion pour présenter nos derniers produits PV ainsi qu'une large gamme d'innovations solaires de pointe au plus grand salon mondial de l'énergie solaire. Le module solaire de 210 mm de Risen Energy a été reconnu dans le monde entier ces dernières années, ce qui témoigne de la confiance de nos utilisateurs dans les séries de produits PV TITAN, [email protected] et Hyper-ion de Risen Energy », a déclaré Wissin Ye, chef de produit de Risen Energy.

« Animé par notre vision d'ouvrir les possibilités inexplorées de la technologie photovoltaïque, Risen Energy a créé ce module solaire haut de gamme pour la série TITAN, conçu pour apporter des solutions solaires plus vertes, plus efficaces et plus flexibles à nos clients du monde entier », a ajouté Wissin Ye.

En tant que mise à niveau des modules solaires PERC monocristallins haute performance TITAN 40 cellules, le RSM130-8-430-450M offre une puissance de sortie comprise entre 430 et 450 Wp, soit 10 à 20 Wp de plus que les autres produits PV résidentiels courants disponibles sur le marché. Il s'agit d'un module solaire avec des barres omnibus multiples fabriqué à l'aide d'une technologie de découpe non destructive, capable de fonctionner à un rendement de 21,7 %, dépassant ses homologues de 0,4 %, et augmentant ainsi le retour sur investissement solaire pour les utilisateurs.

Le RSM130-8-430-450M est compact et esthétique, et comprend deux options de couleur, noir et argent, pour son cadre en acier. Avec les autres produits de la série TITAN, il est conçu pour mieux répondre aux différents besoins des systèmes solaires distribués en toiture.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, classé Tiers 1 et noté « AAA », et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, englobe l'ensemble des solutions commerciales photovoltaïques de Risen Energy, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et à notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de créer un climat de collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd