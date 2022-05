Risen Energy prezentuje na targach Intersolar Europe 2022 najnowszy dachowy moduł fotowoltaiczny o średnicy 210 mm

NINGBO, Chiny, 19 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy („Spółka"), czołowy producent modułów słonecznych w Chinach, uczestniczyła w targach Intersolar Europe 2022, gdzie w dniach 11-13 maja zaprezentowała cały pakiet swoich najnowszych rozwiązań w zakresie energii słonecznej. Wśród produktów eksponowanych na stoisku A1.260, RSM130-8-430-450M zajął centralne miejsce, jako najnowszy członek rodziny TITAN oferowanej przez Risen Energy. Mieszkaniowy moduł fotowoltaiczny (PV) wykorzystuje najnowocześniejsze technologie z serii TITAN, charakteryzując się jednocześnie wyjątkową niezawodnością, wydajnością, jak również niezrównaną mocą wyjściową, która może sięgać nawet 450 Wp, co czyni go jednym z najdoskonalszych produktów do dachowych systemów solarnych.

„Po raz kolejny z ogromną przyjemnością korzystamy z okazji, aby zaprezentować nasze najnowsze produkty z branży fotowoltaicznej, jak również szeroki zakres wiodących na świecie innowacji w dziedzinie energii słonecznej na największej na świecie wystawie przemysłu solarnego. Moduł słoneczny o średnicy 210 mm zdobył w ostatnich latach uznanie na całym świecie, co potwierdza zaufanie naszych użytkowników do serii produktów fotowoltaicznych TITAN, [email protected] i Hyper-ion firmy Risen Energy" – powiedział Wissin Ye, kierownik ds. produktu w Risen Energy.

„Kierując się wizją dążenia do odkrywania niezbadanych możliwości w technologii fotowoltaicznej, firma Risen Energy stworzyła ten zaawansowany moduł fotowoltaiczny serii TITAN, zaprojektowany w celu zapewnienia jeszcze bardziej ekologicznych, wydajnych i elastycznych rozwiązań solarnych dla naszych klientów na całym świecie" – dodał Wissin Ye.

RSM130-8-430-450M, jako udoskonalenie 40-komórkowych wysokowydajnych monokrystalicznych modułów słonecznych PERC TITAN, charakteryzuje się zakresem mocy od 430 Wp do 450 Wp, czyli o 10-20 Wp wyższym niż pozostałe dostępne na rynku produkty fotowoltaiczne dla budownictwa mieszkaniowego. Jest to moduł fotowoltaiczny z magistralą typu multi-busbar, wyprodukowany przy użyciu technologii cięcia nieniszczącego, zdolny do pracy z wydajnością 21,7%, przewyższającą jego odpowiedniki o 0,4%, co z kolei przekłada się na zwiększenie zwrotu z inwestycji w rozwiązania fotowoltaiczne dla użytkowników.

RSM130-8-430-450M jest kompaktowy i estetyczny, dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych stalowej ramy – czarnym i srebrnym. Podobnie jak inne produkty z serii TITAN, został zaprojektowany, aby jeszcze skuteczniej zaspokajać zróżnicowane potrzeby rozproszonych dachowych systemów solarnych.

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Firma sklasyfikowana jest jako kluczowy dostawca w łańcuchu dostaw i posiada rating kredytowy „AAA". Risen Energy powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Obecność spółki na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że ma ona możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii.

