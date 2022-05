Spoločnosť Risen Energy prináša na Intersolar Europe 2022 najnovší 210 mm strešný solárny modul

NING-PO, Čína, 20. mája 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Risen Energy („spoločnosť"), popredný výrobca solárnych modulov v Číne, sa od 11. do 13. mája zúčastnila veľtrhu Intersolar Europe 2022, na ktorom bol kompletne vystavený celý rad jej najnovších solárnych riešení. Spomedzi produktov predstavených v stánku A1.260 sa do centra pozornosti dostal modul RSM130-8-430-450M ako najnovší člen rodiny TITAN spoločnosti Risen Energy. Fotovoltický (FV) modul pre domácnosti zdedil najmodernejšie technológie zo série TITAN a vyznačuje sa výnimočnou spoľahlivosťou, účinnosťou, ako aj bezkonkurenčným výkonom, ktorý môže dosiahnuť až 450 Wp, čo z neho robí jeden z najideálnejších produktov pre strešné solárne systémy.

„Opäť sme veľmi radi, že môžeme využiť túto príležitosť a predstaviť naše najnovšie fotovoltické produkty, ako aj širokú škálu popredných svetových inovácií v oblasti solárnej energie, na najväčšej svetovej výstave solárnej energie. Solárny modul s 210 mm základňou od spoločnosti Risen Energy si v posledných rokoch získal celosvetové uznanie, čo je silným dôkazom dôvery našich používateľov k fotovoltickým produktom sérií TITAN, [email protected] a Hyper-ion od spoločnosti Risen Energy," povedal Wissin Ye, produktový manažér spoločnosti Risen Energy.

„Vďaka našej vízii otvoriť neprebádané možnosti vo fotovoltickej technológii vytvorila spoločnosť Risen Energy tento špičkový solárny modul pre sériu TITAN, ktorý je navrhnutý tak, aby našim zákazníkom na celom svete prinášal ekologickejšie, efektívnejšie a flexibilnejšie solárne riešenia," dodal Wissin Ye.

Ako vylepšenie 40-článkových vysokovýkonných monokryštalických solárnych modulov PERC série TITAN ponúka RSM130-8-430-450M výkon v rozsahu od 430 Wp do 450 Wp, o 10 – 20 Wp vyšší ako ostatné bežné fotovoltické produkty pre domácnosti dostupné na trhu. Je to solárny modul s viacerými prípojnicami vyrobený nedeštruktívnou technológiou rezania, ktorý je schopný pracovať s účinnosťou 21,7 %, čím prekonáva svojich kolegov o 0,4 % a zvyšuje návratnosť investícií do solárnej energie pre používateľov.

RSM130-8-430-450M je kompaktný a estetický a v dvoch farebných vyhotoveniach – čierny a strieborný pre svoj oceľový rám. Spolu s ďalšími produktmi série TITAN je navrhnutý tak, aby lepšie spĺňal rôzne potreby distribuovaných strešných solárnych systémov.

O spoločnosti Risen Energy

Risen Energy je popredný globálny výrobca vysokovýkonných solárnych fotovoltických produktov s hodnotením „AAA" na úrovni Tier1 a poskytovateľ celkových obchodných riešení na výrobu energie. Spoločnosť, založená v roku 1986 a verejne kótovaná v roku 2010, chce pre svojich globálnych zákazníkov vytvárať hodnoty. Technicko-obchodné inovácie so špičkovou kvalitou a podporou sú súčasťou celkových obchodných riešení spoločnosti Risen Energy v oblasti solárnych fotovoltických riešení, ktoré patria medzi najvýkonnejšie a nákladovo najefektívnejšie v odvetví. Vďaka pôsobeniu na miestnom trhu a silnej finančnej spoľahlivosti sme odhodlaní a schopní budovať strategickú, obojstranne výhodnú spoluprácu s našimi partnermi, keďže spoločne využívame rastúcu hodnotu zelenej energie.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd