Risen Energy soutient la transition énergétique du Pakistan avec 20 MW de modules HJT Hyper-ion pour les systèmes photovoltaïques en toiture

NINGBO, Chine, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy a une fois de plus établi une nouvelle référence pour sa livraison mondiale de modules solaires. Récemment, la société a annoncé la fourniture mensuelle de 3 à 5 MW de ses modules Hyper-ion à hétérojonction (HJT) de pointe à des clients EPC pakistanais pour la construction de systèmes photovoltaïques sur les toits de divers bâtiments gouvernementaux et industriels à travers le pays. À ce jour, Risen Energy a livré avec succès 20 MW de ces modules, ce qui lui a valu les éloges des clients locaux et a considérablement renforcé la réputation et la visibilité de la marque.

Le Pakistan, situé dans le sud de l'Asie et réputé pour son rayonnement solaire exceptionnellement élevé, bénéficie de plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an et présente un avantage géographique unique pour le développement de l'énergie photovoltaïque sur le site. Ces dernières années, le Pakistan a activement encouragé le développement de son industrie photovoltaïque afin de remédier aux pénuries d'électricité résultant de la croissance socio-économique du pays.

Stimulé par des politiques locales favorables et les progrès de l'initiative chinoise « une ceinture, une route », le potentiel de collaboration entre la Chine et le Pakistan dans le secteur solaire a été déployé. En 2019, Risen Energy est entrée sur le marché pakistanais des centrales photovoltaïques par le biais du « couloir économique Chine-Pakistan » afin d'assurer un approvisionnement régulier en modules nécessaires au développement des systèmes solaires locaux et s'est engagée à dynamiser le développement de « une ceinture, une route » et la cause mondiale de l'énergie verte avec des technologies et des produits avancés en matière d'énergie propre.

Au fil des ans, Risen Energy a été largement plébiscitée par les clients locaux pour ses produits de qualité supérieure et son service irréprochable. Grâce à la forte présence de la marque, les clients finaux régionaux ont généralement tendance à rechercher des modules photovoltaïques à haut rendement auprès de Risen Energy, qui est un leader du secteur et dispose d'avantages technologiques. Les modules Hyper-ion de HJT, en tant que produits phares de l'innovation révolutionnaire de Risen Energy, ont une fois de plus gagné les faveurs du marché régional grâce à leurs multiples caractéristiques de pointe, telles qu'une puissance de sortie élevée, une forte capacité de production d'énergie, un rendement de conversion important et une grande fiabilité, ainsi qu'une faible dégradation, des coefficients de température faibles, des empreintes carbone réduites et un coût d'exploitation modeste. Ces modules permettent non seulement d'améliorer considérablement l'efficacité des systèmes photovoltaïques locaux, mais optimisent également les retours sur investissement, contribuant ainsi de manière considérable à la transition énergétique du Pakistan.

Risen Energy reste déterminée à renforcer sa position de leader sur le marché mondial des modules HJT grâce à un approvisionnement stable en modules et à une assistance technique fiable, afin d'aider les clients du monde entier à concrétiser un développement durable.

