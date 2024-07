Risen Energy unterstützt Pakistans Energiewende mit 20MW HJT Hyper-ion Modulen für PV-Dachanlagen

NINGBO, China, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy hat wieder einmal einen neuen Maßstab für den weltweiten Versand von Solarmodulen gesetzt. Kürzlich kündigte das Unternehmen die monatliche Lieferung von 3 bis 5 MW seiner hochmodernen Heterojunction (HJT) Hyper-ion-Module an pakistanische EPC-Kunden für den Bau von PV-Anlagen auf den Dächern verschiedener Regierungs- und Industriegebäude im ganzen Land an. Bis heute hat Risen Energy erfolgreich 20 MW dieser Module geliefert, die von den Kunden vor Ort hoch gelobt wurden und den Ruf und die Bekanntheit der Marke erheblich gestärkt haben.

Pakistan liegt in Südasien, das für seine außergewöhnlich hohe Sonneneinstrahlung bekannt ist und jährlich über 3.000 Stunden Sonnenlicht genießt, und bietet einen einzigartigen geografischen Vorteil für die Entwicklung von Photovoltaikanlagen . In den letzten Jahren hat Pakistan die Entwicklung seiner PV-Industrie aktiv gefördert, um die durch das sozioökonomische Wachstum des Landes bedingte Stromknappheit zu beheben.

Angetrieben von einer günstigen lokalen Politik und dem Vorantreiben von Chinas „Belt and Road Initiative" wurde das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen China und Pakistan im Solarsektor ausgeschöpft. Bereits 2019 ist Risen Energy über den „Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor" in den pakistanischen Markt für PV-Kraftwerke eingestiegen, um eine kontinuierliche Versorgung mit Modulen zu gewährleisten, die für die Entwicklung lokaler Solarsysteme erforderlich sind, und engagiert sich dafür, den Bau des „One Belt and One Road" und die globale grüne Energieversorgung mit fortschrittlichen Technologien und Produkten für saubere Energie voranzutreiben.

Im Laufe der Jahre hat Risen Energy für seine hervorragenden Produkte und seinen erstklassigen Service von den lokalen Kunden viel Anerkennung erhalten. Aufgrund der starken Markenpräsenz neigen regionale Endkunden im Allgemeinen dazu, hocheffiziente PV-Module von Risen Energy, einem Branchenführer mit technologischen Vorteilen, zu kaufen. HJT Hyper-ion-Module, die Flaggschiffe mit revolutionären Innovationen von Risen Energy, haben erneut die Gunst des regionalen Marktes mit ihren zahlreichen führenden Merkmalen wie hohe Leistungsabgabe, hohe Stromerzeugungskapazität, hoher Umwandlungswirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit sowie geringe Degradation, niedrige Temperaturkoeffizienten, reduzierter Kohlenstoff-Fußabdruck und niedrige LCOE erobert. Diese Module steigern nicht nur die Effizienz lokaler PV-Anlagen erheblich, sondern maximieren auch die Investitionsrendite und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Pakistan.

Risen Energy bleibt verpflichtet, seine führende Position auf dem globalen Markt für HJT-Module durch eine stabile Versorgung mit Modulen und eine solide technische Unterstützung zu stärken und Kunden weltweit bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung zu helfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471628/0715_____20MW.jpg