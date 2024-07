Risen Energy Dukung Transisi Energi Pakistan dengan Memasok Panel Surya HJT Hyper-ion Bervolume 20 MW untuk Sistem PV di Atap Bangunan

Pakistan, terletak di Asia Selatan, dikenal sebagai negara yang memiliki paparan sinar matahari yang sangat berlimpah. Pakistan bahkan terpapar sinar matahari selama lebih dari 3.000 jam setiap tahun. Maka, negara ini memiliki daya saing geografi untuk pengembangan proyek PV. Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan gencar menggerakkan perkembangan industri PV demi mengatasi kelangkaan listrik yang menghambat pertumbuhan sosioekonomi.

Didukung kebijakan lokal yang kondusif dan kemajuan yang tercapai berkat "Belt and Road initiative" Tiongkok, potensi kerja sama antara Tiongkok dan Pakistan di sektor tenaga surya pun terealisasi. Pada 2019, Risen Energy merambah pasar pembangkit listrik PV Pakistan lewat "China-Pakistan Economic Corridor". Dengan langkah ini, Risen Energy memastikan stabilitas suplai panel surya yang dibutuhkan dalam proyek pengembangan sistem tenaga surya lokal. Risen Energy juga berkomitmen mendukung pengembangan "One Belt and One Road" dan memperjuangkan energi hijau global dengan menyediakan teknologi dan produk energi bersih.

Selama beberapa tahun terakhir, Risen Energy telah mendapat banyak pengakuan dari klien lokal berkat produk superior dan layanan terbaik. Dengan jangkauan luas, klien pengguna akhir pada tingkat regional memilih panel surya PV buatan Risen Energy yang sangat efisien. Produk tersebut juga memimpin pasar dengan daya saing teknologinya. Panel surya HJT Hyper-ion, produk unggulan dengan inovasi revolusioner Risen Energy, kembali disambut hangat oleh klien regional berkat berbagai fitur unggulan, seperti daya keluaran yang besar, kapasitas produksi listrik yang tinggi, efisiensi konversi yang optimal, serta reliabilitas tinggi. Produk ini juga menawarkan degradasi, koefisien suhu, jejak karbon, dan LCOE yang rendah. Panel surya HJT Hyper-ion tak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembangkit listrik PV lokal, melainkan juga memaksimalkan imbal hasil investasi sehingga berkontribusi besar terhadap transisi energi di Pakistan.

Risen Energy selalu berkomitmen memperkuat statusnya di pasar panel surya HJT dunia dengan menyediakan suplai yang stabil dan dukungan teknis yang piawai, serta membantu klien global mencapai pembangunan berkelanjutan.

