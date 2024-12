Riyadh Action Agenda gewinnt an Fahrt: Land Governance steht im Mittelpunkt der UNCCD COP16

RIYADH, Saudi-Arabien, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Rolle der Governance bei lokalen, regionalen und internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung stand am Freitag im Mittelpunkt der Diskussionen am Governance Day auf der COP16 in Riad. Auf dem Programm standen wichtige Veranstaltungen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Landverschlechterung, einschließlich Wasserknappheit und Wüstenbildung, sowie zur Förderung der Landrechte von Frauen und zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Stadt und Land vorantreiben sollen.

Riyadh Action Agenda Gathers Steam as Land Governance Takes Center Stage at UNCCD COP16 Riyadh Action Agenda Gathers Steam as Land Governance Takes Center Stage at UNCCD COP16

Dies geschieht vor dem Hintergrund des Starts der Riyadh Action Agenda, einer wegweisenden Initiative des saudi-arabischen UNCCD-Vorsitzes auf der COP16, die staatliche und nichtstaatliche Akteure mobilisiert. Die Agenda soll die Finanzierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung degradierter Flächen und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürren verbessern und messbare Fortschritte bei der Erreichung des UNCCD-Ziels der Wiederherstellung von 1,5 Milliarden Hektar Land bis 2030 ermöglichen. Die Aktionsagenda von Riad wurde am Governance Day weiter vorangetrieben, indem eine Erklärung abgegeben wurde, in der zum Engagement lokaler und regionaler Verwaltungsstrukturen aufgerufen wird, um einen Fahrplan zur Bekämpfung von Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung zu entwickeln.

Das Mayors Forum, an dem aktuelle und ehemalige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Expertinnen und Experten teilnahmen, sollte die Rolle der lokalen und regionalen Verwaltungsstrukturen bei der Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre hervorheben. Die Teilnehmenden forderten unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit und eine integrative Finanzierung.

Uğur İbrahim Altay, Bürgermeister von Konya (Türkei) und Co-President der United Cities and Local Governments, sagte: „Sinnvolle Maßnahmen erfordern sinnvolle Ressourcen. Ich bin hier, um als Leiter der Delegation der Globalen Task Force lokaler und regionaler Verwaltungsstrukturen einen eindringlichen Appell an die lokalen und subnationalen Verantwortlichen zu richten, sich gemeinsam für die Bekämpfung von Bodendegradation und Dürre einzusetzen, und zwar durch Mechanismen, die Investitionen in dürreresistente Infrastrukturen und die Wiederherstellung von Ökosystemen Vorrang einräumen und gleichzeitig den direkten Zugang für alle subnationalen Verwaltungsstrukturen, insbesondere im globalen Süden, sicherstellen."

Walid Al-Akrish, Stellvertreter für Projekte der Stadtverwaltung von Riad, Saudi-Arabien, hielt eine Grundsatzrede, in der er sagte: „Wir müssen anerkennen, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen – Bevölkerungswachstum, rasche Verstädterung und nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken – zu alarmierenden Raten der Bodendegradation und des Verlusts der biologischen Vielfalt geführt haben."

Die Verstädterung verschärft die Belastung des Hinterlandes, der Wasser- und Nahrungsmittelressourcen und beschleunigt die Bodendegradation weiter. Das Wachstum der städtischen Gebiete wird nur noch zunehmen, denn nach Angaben der UN werden bis 2050 rund 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben. Es wird prognostiziert, dass die rasche Verstädterung die umliegenden ländlichen Gebiete, insbesondere in den Entwicklungsländern, stark beeinträchtigen wird. Dieser Trend wird die Bedeutung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Verwaltung der Ressourcen für die wachsende Bevölkerung weiter erhöhen.

Parallel zum Mayors Forum fand eine Veranstaltung zum Thema Verbindungen zwischen Stadt und Land statt, bei der die Rahmenbedingungen und Finanzierungsinstrumente untersucht wurden, die zur Stärkung der Verbindungen zwischen ländlichen Erzeugern und städtischen Verbrauchern genutzt werden können.

„Wir müssen unbedingt die Entscheidungsfindung lokalisieren, um Landdegradation, Wüstenbildung und Dürre zu bekämpfen und die Synergien zwischen der wachsenden Stadtbevölkerung und den ländlichen Erzeugern zu verbessern", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-COP16-Vorsitzes.

„Die Riyadh Action Agenda ist jetzt in Kraft und mobilisiert bereits eine Reihe wichtiger Interessengruppen, um Maßnahmen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre zu beschleunigen. Sie wird internationale staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenbringen, um während der verbleibenden Zeit der COP16 und darüber hinaus greifbare Veränderungen für die Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen."

Am Donnerstag hat Saudi-Arabien den offiziellen Start der Riyadh Action Agenda bekanntgegeben. Sie soll Länder, den Privatsektor, Finanzinstitutionen, internationale Organisationen und andere Akteure ermutigen, die Konvention zu stärken, indem sie sich entweder bestehenden Initiativen anschließen, die globale Maßnahmen gegen Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre unterstützen, wie die Middles East Green Initiative, Africa Great Wall, Riyadh Global Drought Resilience Partnership, oder indem sie neue Initiativen fördern.

Die COP16 in Riad hat bereits über 12 Mrd. USD an Finanzierungszusagen von großen internationalen Organisationen gesichert, die Rolle der Finanzinstitute und des Privatsektors bei der Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre gestärkt und die bahnbrechende Riyadh Global Drought Resilience Partnership ins Leben gerufen.

Informationen zur COP16 Riyadh:

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz, die zum 30. Jahrestag der UNCCD stattfindet, steht unter dem Motto „Our Land. Our Future" (Unser Land. Unsere Zukunft) und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575880/UNCCD_COP16_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575881/UNCCD_COP16_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5066276/UNCCD_COP16__Logo.jpg