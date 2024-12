Le programme d'action de Riyad prend de l'ampleur alors que la gouvernance foncière occupe le devant de la scène à la COP16 de la CNULCD

RIYAD, Arabie Saoudite, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le rôle de la gouvernance dans les efforts locaux, régionaux et internationaux de lutte contre la dégradation des terres, la sécheresse et la désertification a dominé les discussions lors de la Journée de la gouvernance à la COP16 vendredi à Riyad. Les travaux ont été marqués par des événements majeurs permettant d'agir sur la dégradation des sols, y compris la pénurie d'eau, et la désertification, ainsi que de faire progresser les droits fonciers des femmes et d'améliorer les liens entre les zones urbaines et rurales.

Elle intervient au moment du lancement du programme d'action de Riyad, une initiative phare de la présidence de l'Arabie saoudite à la COP16 de la CNULCD, qui mobilise des acteurs étatiques et non étatiques. Il renforcera le financement de la restauration des terres et de la résilience à la sécheresse et permettra de réaliser des progrès mesurables vers l'objectif de la CNULCD de restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres d'ici à 2030. Le programme d'action de Riyad a encore progresser lors de la Journée de la gouvernance, avec une déclaration appelant à un dialogue entre les gouvernements locaux et régionaux afin d'élaborer une feuille de route pour lutter contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification.

Dans le même temps, le Forum des maires, qui réunissait des maires actuels et d'anciens maires, des décideurs politiques et des experts, s'efforçait de renforcer le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la lutte contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse. Les participants ont appelé à une coopération renforcée et à un financement inclusif, entre autres domaines d'action clés.

Uğur İbrahim Altay, maire de Konya (Turquie) et coprésident de Cités et Gouvernements Locaux Unis, a déclaré : « Une action significative nécessite des ressources significatives. Je suis ici, en tant que chef de la délégation de la Global Task Force de gouvernements locaux et régionaux, pour lancer un appel fort à l'engagement des dirigeants locaux et infranationaux afin qu'ils s'unissent pour lutter contre la dégradation des sols et la sécheresse, grâce à des mécanismes qui donnent la priorité aux investissements dans des infrastructures résilientes à la sécheresse et dans la restauration des écosystèmes, tout en garantissant un accès direct à tous les gouvernements infranationaux, en particulier dans les pays du Sud », a déclaré le président de la Global Task Force de gouvernements locaux et régionaux.

Dans son discours d'ouverture, Walid Al-Akrish, adjoint aux projets de la municipalité de Riyad, en Arabie saoudite, a déclaré : « Nous devons reconnaître que les défis auxquels nous sommes confrontés, à savoir la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les pratiques agricoles non durables, ont conduit à des taux alarmants de dégradation des sols et de perte de biodiversité. »

L'urbanisation intensifie la pression sur les arrière-pays, les ressources en eau et en nourriture, et accélère encore la dégradation des sols. La croissance des zones urbanisées ne fait que s'accentuer, puisque 68 % de la population mondiale devrait résider dans des zones urbaines d'ici à 2050, selon les Nations unies. L'urbanisation rapide devrait avoir une incidence considérable sur les zones rurales environnantes, en particulier dans les pays en développement. Cette tendance devrait encore renforcer l'importance des autorités régionales et locales dans la gestion des ressources pour des populations croissantes.

Parallèlement au Forum des maires, un événement sur les liens entre les zones urbaines et rurales a permis d'explorer les cadres de gouvernance et les outils de financement qui peuvent être utilisés pour renforcer les liens entre les producteurs ruraux et les consommateurs urbains.

« Il est impératif que nous localisions la prise de décision pour lutter contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse, et que nous renforcions les synergies entre les populations urbaines croissantes et les producteurs ruraux », a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CNULCD.

« Le programme d'action de Riyad est désormais opérationnel et mobilise déjà une série de parties prenantes essentielles afin d'accélérer les actions de restauration des terres et de résilience à la sécheresse. Il réunira des acteurs internationaux, étatiques et non étatiques, afin de susciter des changements tangibles pour les populations du monde entier, pendant le reste de la COP16 et après. »

Jeudi, l'Arabie saoudite a lancé le programme d'action de Riyad. Il encouragera les pays, le secteur privé, les institutions financières, les organisations internationales et les autres parties prenantes à renforcer la convention soit en rejoignant les initiatives existantes qui soutiennent l'action mondiale contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse, telles que l'Initiative verte du Moyen-Orient, la Grande muraille d'Afrique, le Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, soit en se faisant les champions de nouvelles initiatives.

La COP16 de Riyad a déjà obtenu plus de 12 milliards de dollars de promesses de financement de la part de grandes organisations internationales, amplifiant le rôle des institutions financières et du secteur privé dans la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, et a lancé le Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, une initiative sans précédent.

