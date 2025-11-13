El delantero del FC Barcelona se asocia con la marca de Ashwagandha más investigada clínicamente, KSM-66

LOS ANGELES, 13 de novimbre de 2025 /PRNewswire/ -- KSM-66 ®, una de las marcas de ingredientes naturales más grandes del mundo y el extracto de ashwagandha más vendido, anunció hoy a Robert Lewandowski como su embajador global de marca. El delantero del FC Barcelona y capitán de la selección polaca representará a la marca en todos los mercados donde opera KSM-66.

Robert Lewandowski, FC Barcelona striker and Poland captain, has been named global brand ambassador for KSM-66 Ashwagandha®. A longtime user of the clinically researched root-only extract, Lewandowski embodies the performance, recovery, and consistency that define its commitment to quality, purity, and Ayurvedic tradition.

Esta asociación combina la trayectoria de dos décadas de Lewandowski en la élite del fútbol con el compromiso de KSM-66 Ashwagandha con la tradición ayurvédica de 4000 años de antigüedad de extracción exclusiva de la raíz. Su constancia en distintas ligas y clubes, desde el Borussia Dortmund hasta el Bayern de Múnich y el FC Barcelona, refleja los altos estándares de calidad que definen el método de fabricación de KSM-66. Fabricado por Ixoreal Biomed, KSM-66 Ashwagandha es un ingrediente estrella de confianza en productos de más de 4.500 marcas en todo el mundo.

"Robert lleva años utilizando la Ashwagandha de KSM-66, lo que otorga a esta colaboración una autenticidad extraordinaria", declaró Kartikeya Baldwa, fundador y consejero delegado de KSM-66. "La confianza de la familia Lewandowski es profunda; su marca de bienestar Levann lleva años utilizando nuestra ashwagandha en sus productos. No nos eligió para este anuncio. Nos eligió hace mucho tiempo por nuestra calidad y validación clínica. Su constante excelencia refleja resultados fruto de unos estándares inflexibles. Esta colaboración formaliza una relación basada en la confianza genuina".

"A los 37 años, jugar a este nivel no se trata solo de entrenar más duro, sino de recuperarse mejor", comentó Robert Lewandowski. "Llevo años usando KSM-66 porque me ayuda con lo más importante: la recuperación tras partidos intensos y mantener la concentración mental bajo presión. El cuerpo y la mente deben trabajar en conjunto. La extracción de raíz y la investigación clínica me dieron confianza desde el principio, y los resultados me hacen seguir usándolo".

"La extracción exclusiva de la raíz de ashwagandha se adhiere a miles de años de uso tradicional y a la validación clínica moderna, garantizando lo esencial: potencia y pureza. Sin embargo, algunos fabricantes utilizan tallos y hojas, que son considerablemente más baratos, para maximizar sus márgenes de ganancia. Esto compromete la seguridad, según las recomendaciones del Gobierno de la India. Rechazamos ese atajo. La colaboración con Robert confirma que, cuando el rendimiento es fundamental, la calidad no puede verse comprometida", destacó Paras Jain, director de operaciones de KSM-66.

Acerca de KSM-66 Ashwagandha®

KSM-66 es un extracto de raíz de ashwagandha de espectro completo fabricado por Ixoreal Biomed. Elaborado exclusivamente con raíces de ashwagandha orgánicas certificadas cultivadas en India, KSM-66 es la marca de ashwagandha con mayor respaldo científico a nivel mundial, con más de 70 estudios clínicos que demuestran su eficacia en el rendimiento deportivo, el manejo del estrés, la función cognitiva, la calidad del sueño, la salud sexual y el bienestar general. El extracto cuenta con más de 45 certificaciones y se distribuye en más de 60 países. Para obtener más información, visite https://ksm66ashwagandhaa.com