Der Stürmer des FC Barcelona kooperiert mit der klinisch am besten erforschten Ashwagandha-Marke, KSM-66

LOS ANGELES, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- KSM-66®, eine der weltweit größten Marken für natürliche Produktinhaltsstoffe und der meistverkaufte Ashwagandha-Extrakt, gab heute Robert Lewandowski als seinen globalen Markenbotschafter bekannt. Der Stürmer des FC Barcelona und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft wird die Marke weltweit in allen Märkten vertreten, in denen KSM-66 tätig ist.

Robert Lewandowski, FC Barcelona striker and Poland captain, has been named global brand ambassador for KSM-66 Ashwagandha®. A longtime user of the clinically researched root-only extract, Lewandowski embodies the performance, recovery, and consistency that define its commitment to quality, purity, and Ayurvedic tradition.

Die Partnerschaft verbindet Lewandowskis zwei Jahrzehnte währende Karriere in der Fußball-Elite mit dem Engagement von KSM-66 Ashwagandha für die 4000 Jahre alte ayurvedische Tradition der Extraktion nur aus der Wurzel. Seine Beständigkeit in verschiedenen Ligen und Vereinen, von Borussia Dortmund über Bayern München bis zum FC Barcelona, spiegelt die Qualitätsstandards wider, die den Herstellungsansatz von KSM-66 bestimmen. KSM-66 Ashwagandha wird von Ixoreal Biomed hergestellt und ist ein bewährter Hauptbestandteil in Produkten von über 4.500 Marken weltweit.

„Robert verwendet KSM-66 Ashwagandha schon seit Jahren, was diese Partnerschaft unglaublich authentisch macht", sagt Kartikeya Baldwa, Gründer und CEO von KSM-66. „Das Vertrauen der Familie Lewandowski ist groß, ihre Wellness-Marke Levann verwendet unser Ashwagandha seit Jahren in ihren Produkten. Er hat uns nicht für diese Ankündigung ausgewählt. Er hat sich vor langer Zeit aufgrund der Qualität und der klinischen Validierung für uns entschieden. Seine anhaltenden Spitzenleistungen spiegeln Ergebnisse wider, die auf kompromisslosen Standards beruhen. Diese Partnerschaft formalisiert eine Beziehung, die auf echtem Vertrauen beruht."

„Mit 37 Jahren auf diesem Niveau zu spielen, bedeutet nicht nur, härter zu trainieren, sondern auch, sich intelligenter zu erholen", sagte Robert Lewandowski. „Ich verwende KSM-66 schon seit Jahren, weil es bei den wichtigsten Dingen hilft: Erholung nach intensiven Spielen und mentale Konzentration unter Druck. Ihr Körper und Ihr Geist müssen zusammenarbeiten. „Die ausschließliche Extraktion der Wurzeln und die klinische Forschung haben mir von Anfang an Vertrauen gegeben, und die Ergebnisse lassen mich immer wieder zurückkommen."

„Die ausschließliche Extraktion aus der Wurzel von Ashwagandha entspricht der jahrtausendealten traditionellen Verwendung und der modernen klinischen Validierung und liefert das, was zählt: Potenz und Reinheit. Einige Hersteller verwenden jedoch Stängel und Blätter, die wesentlich billiger sind, um ihre Gewinnspanne zu maximieren. Dies beeinträchtigt die Sicherheit gemäß der Empfehlung der indischen Regierung. Wir lehnen diese Abkürzung ab. Roberts Partnerschaft bestätigt, dass es keine Kompromisse bei der Qualität gibt, wenn Leistung nicht verhandelbar ist", betonte Paras Jain, COO von KSM-66.

Über KSM-66 Ashwagandha®

KSM-66 ist ein Vollspektrumextrakt aus Ashwagandha-Wurzeln, der von Ixoreal Biomed hergestellt wird. KSM-66 wird ausschließlich aus zertifizierten biologischen Ashwagandha-Wurzeln hergestellt, die in Indien angebaut werden. KSM-66 ist die am meisten klinisch erforschte Ashwagandha-Marke weltweit, mit über 70 klinischen Studien, die die Wirksamkeit in Bezug auf sportliche Leistung, Stressmanagement, kognitive Funktion, Schlafqualität, sexuelle Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden belegen. Der Extrakt verfügt über mehr als 45 Zertifizierungen und wird in über 60 Ländern vertrieben. Weitere Informationen finden Sie unter https://ksm66ashwagandhaa.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821379/Robert_Lewandowski_KSM_66_Ashwagandha.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821378/KSM_66_Ashwagandha_Logo.jpg