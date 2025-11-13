L'attaquant du FC Barcelone s'associe à la marque d'ashwagandha la plus étudiée cliniquement, KSM-66.

LOS ANGELES, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- KSM-66®, l'une des plus grandes marques d'ingrédients de produits naturels au monde et l'extrait d'ashwagandha le plus vendu , a annoncé aujourd'hui que Robert Lewandowski était l'ambassadeur mondial de sa marque. L'attaquant du FC Barcelone et capitaine de la Pologne représentera la marque dans le monde entier, sur tous les marchés où KSM-66 est présent.

Robert Lewandowski, FC Barcelona striker and Poland captain, has been named global brand ambassador for KSM-66 Ashwagandha®. A longtime user of the clinically researched root-only extract, Lewandowski embodies the performance, recovery, and consistency that define its commitment to quality, purity, and Ayurvedic tradition.

Le partenariat associe la carrière de Lewandowski, qui s'étend sur deux décennies au niveau de l'élite du football, à l'engagement de KSM-66 Ashwagandha à respecter la tradition ayurvédique vieille de 4 000 ans, qui consiste à extraire uniquement la racine. Sa constance à travers les ligues et les clubs, du Borussia Dortmund au Bayern Munich en passant par le FC Barcelone, reflète les normes de qualité qui définissent l'approche de fabrication de KSM-66. Fabriqué par Ixoreal Biomed, le KSM-66 Ashwagandha est considéré comme un ingrédient vedette dans les produits de plus de 4 500 marques dans le monde entier.

« Robert utilise l'ashwagandha KSM-66 depuis des années, ce qui rend ce partenariat incroyablement authentique », a déclaré Kartikeya Baldwa, fondateur et PDG de KSM-66. « La confiance de la famille Lewandowski est profonde, leur marque de bien-être Levann utilise notre ashwagandha dans leurs produits depuis des années. Il ne nous a pas choisis pour cette annonce. Il nous a choisis il y a longtemps sur la base de la qualité et de la validation clinique. Son excellence constante reflète les résultats obtenus grâce à des normes intransigeantes. Ce partenariat formalise une relation fondée sur une véritable confiance ».

« A 37 ans, jouer à ce niveau, ce n'est pas seulement s'entraîner plus dur, c'est aussi récupérer plus intelligemment », a déclaré Robert Lewandowski. « J'utilise le KSM-66 depuis des années parce qu'il m'aide dans ce qui est le plus important : la récupération après des matches intenses et le maintien de la concentration mentale sous pression. Le corps et l'esprit doivent travailler ensemble. L'extraction radiculaire et la recherche clinique m'ont donné confiance dès le départ et les résultats me font revenir ».

« L'extraction de l'ashwagandha à partir de la racine seulement respecte des milliers d'années d'utilisation traditionnelle et de validation clinique moderne, en fournissant ce qui est important : puissance et pureté. Mais certains fabricants utilisent les tiges et les feuilles, qui sont nettement moins chères, afin de maximiser leurs marges bénéficiaires. Cela compromet la sécurité, conformément à l'avis du gouvernement indien . Nous refusons ce raccourci. Le partenariat avec Robert confirme que lorsque la performance n'est pas négociable, la qualité ne peut être compromise », souligne Paras Jain, directeur de l'exploitation de KSM-66.

A propos de KSM-66 Ashwagandha®

KSM-66 est un extrait de racine d'ashwagandha à spectre complet fabriqué par Ixoreal Biomed. Fabriqué exclusivement à partir de racines d'ashwagandha certifiées biologiques cultivées en Inde, KSM-66 est la marque d'ashwagandha la plus étudiée cliniquement au monde, avec plus de 70 études cliniques démontrant son efficacité dans la performance athlétique, la gestion du stress, la fonction cognitive, la qualité du sommeil, la santé sexuelle et le bien-être en général. L'extrait détient plus de 45 certifications et est distribué dans plus de 60 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://ksm66ashwagandhaa.com

