RoboMarkets ajoute des actions fractionnées à R StocksTrader ainsi que plus de 500 nouveaux instruments

LIMASSOL, Chypre, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, un courtier réglementé européen et un fournisseur de services d'investissement aux clients européens, a annoncé les dernières mises à jour de sa plateforme multi-actifs propriétaire, R StocksTrader. Les mises à jour comprennent des actions fractionnées, plus de 500 nouveaux actifs, huit langues supplémentaires et une application mobile améliorée. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles pour les clients.

L'une des mises à jour les plus importantes de la plateforme est l'ajout de fractions d'actions. La négociation de fractions d'actions permettra aux clients de RoboMarkets d'investir dans des titres avec moins d'argent. En outre, les clients ont la possibilité de diversifier leurs portefeuilles d'investissement en acquérant des actions fractionnées d'un plus grand nombre de sociétés.

Kiryl Kirychenka, responsable produit chez RoboMarkets, a déclaré : « Félicitations à tous les utilisateurs de R StocksTrader. C'est la fonctionnalité que beaucoup de nos clients voulaient que nous ajoutions à la plateforme. Les clients de RoboMarkets ont maintenant plus de possibilités d'investissement et de diversification qui n'étaient pas disponibles auparavant. La possibilité d'investir dans des ratios précis vous donne un contrôle complet du portefeuille et des options de rééquilibrage améliorées. »

Avec les actions fractionnées, vous pouvez acheter une « tranche » d'action qui représente une action partielle. Par exemple, vous pouvez acheter 1,5 ou 1,05 d'une action Amazon, ou de toute autre société disponible sur la plateforme. Entre-temps, le volume minimum de commande reste le même : une action.

La plateforme R StocksTrader propose plus de 12 000 instruments de négociation, dont plus de 3 000 actions, indices, ETF et CFD.

Quelles autres mises à jour ont été introduites dans R StocksTrader ?

1. Plus de 500 nouveaux instruments de trading, tels que Rivian Automotive Inc (RIVN), Lucid Group Inc (LCID), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), Udemy Inc. (UDMY), et autres.

2. Huit langues supplémentaires : danois, néerlandais, finnois, français, italien, norvégien, roumain et suédois.

3. Améliorations de la version mobile, qui concernaient principalement une intégration plus poussée avec la zone des membres d'un utilisateur :

Une sécurité renforcée

L'élimination du besoin de plusieurs mots de passe

Accès direct au dépôt/retrait de fonds et à l'enregistrement de comptes de trading directement depuis le terminal R StocksTrader

L'application peut être téléchargée à partir des liens suivants : R StocksTrader App iOS, R StocksTrader App Android.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement, opérant sous la licence CySEC n° 191/13. RoboMarkets offre des services d'investissement dans les pays européens en donnant accès à ses plateformes de trading propriétaires aux traders qui travaillent sur les marchés financiers. Pour en savoir plus sur les produits et activités de la société, rendez-vous sur le site www.robomarkets.com.

