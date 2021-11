RoboMarkets añade acciones fraccionarias a R StocksTrader junto con más de 500 nuevos instrumentos

LIMASSOL, Chipre, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, un bróker europeo regulado y proveedor de servicios de inversión a clientes de Europa, ha anunciado las últimas actualizaciones de su plataforma multiactiva patentada, R StocksTrader. Las actualizaciones incluyen acciones fraccionarias, más de 500 nuevos activos, ocho idiomas adicionales y una aplicación móvil mejorada. Todas las nuevas características ya están disponibles para los clientes.

Una de las actualizaciones más importantes introducidas en la plataforma es la incorporación de acciones fraccionarias. La negociación de acciones fraccionarias les permitirá a los clientes de RoboMarkets invertir en valores con menos dinero. Además, los clientes tienen la oportunidad de diversificar sus carteras de inversión adquiriendo acciones fraccionarias de una gama más amplia de empresas.

Kiryl Kirychenka, director de producto de RoboMarkets, afirmó: "Enhorabuena a todos los usuarios de R StocksTrader. Esta es la función que muchos de nuestros clientes querían que añadiéramos a la plataforma. Los clientes de RoboMarkets tienen ahora más oportunidades de inversión y diversificación que antes no estaban disponibles. La posibilidad de invertir en ratios precisos les ofrece un control total de la cartera y mejores opciones de reequilibrio."

Con las acciones fraccionarias, puede comprar una "porción" de acción que representa una acción parcial. Por ejemplo, puede comprar 1,5 o 1,05 de una acción de Amazon, o de cualquier otra empresa disponible en la plataforma. Mientras tanto, el volumen mínimo de una orden sigue siendo el mismo: una acción.

La plataforma R StocksTrader ofrece más de 12.000 instrumentos para operar, incluyendo más de 3.000 acciones, índices, ETFs y CFDs.

¿Qué otras actualizaciones se han introducido en R StocksTrader?

1. Más de 500 nuevos instrumentos de negociación, como Rivian Automotive Inc (RIVN), Lucid Group Inc (LCID), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), Udemy Inc. (UDMY), Bakkt Holdings Inc. (BKKT) y otros.

2. Ocho idiomas adicionales: danés, holandés, finlandés, francés, italiano, noruego, rumano y sueco.

3. Mejoras de la versión móvil, que afectaron sobre todo a una mayor integración con el Área de Miembros del usuario:

Mayor seguridad

La eliminación de la necesidad de varias contraseñas

Acceso directo al depósito/retirada de fondos, y al registro de cuentas de trading directamente desde el terminal R StocksTrader

La aplicación puede ser descargada desde estos enlaces: R StocksTrader App iOS, R StocksTrader App Android.

Acerca de RoboMarkets

RoboMarkets es una empresa de inversión que opera con la licencia CySEC nº 191/13. RoboMarkets ofrece servicios de inversión en los países europeos facilitando el acceso a sus plataformas de negociación propias a los operadores que trabajan en los mercados financieros. Obtenga más información sobre los productos y las actividades de la empresa en www.robomarkets.es.

