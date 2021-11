RoboMarkets fügt Fractional Shares dem R StocksTrader bei zusammen mit über 500 neuen Instrumenten

LIMASSOL, Zypern, 24. November 2021 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, ein in Europa regulierter Broker und Anbieter von Anlagedienstleistungen für Kunden aus Europa, gab die neuesten Aktualisierungen seiner proprietären Multi-Asset-Plattform, R StocksTrader, bekannt. Zu den Aktualisierungen gehören Bruchteile von Aktien, über 500 neue Vermögenswerte, acht zusätzliche Sprachen und eine verbesserte mobile Anwendung. Alle neuen Funktionen sind bereits für die Kunden verfügbar.

Eine der wichtigsten Neuerungen auf der Plattform ist die Einführung von Bruchteilen von Aktien. Der Handel mit Bruchteilen von Aktien ermöglicht es RoboMarkets-Kunden, mit weniger Geld in Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus erhalten die Kunden die Möglichkeit, ihr Anlageportfolio durch den Erwerb von Teilanteilen an einer breiteren Palette von Unternehmen zu diversifizieren.

"Kiryl Kirychenka, Produktmanager bei RoboMarkets, sagt dazu: „Herzlichen Glückwunsch an alle R StocksTrader-Nutzer. Dies ist die Funktion, die viele unserer Kunden von uns für die Plattform wünschten. RoboMarkets-Kunden haben jetzt mehr Möglichkeiten für Investitionen und Diversifizierung, die vorher nicht verfügbar waren. Durch die Möglichkeit, in exakten Verhältnissen zu handeln, erhalten Sie eine vollständige Portfoliokontrolle und erweiterte Möglichkeiten der Neugewichtung."

Mit Bruchteilen von Aktien können Sie eine „Scheibe" von Aktien kaufen, die einen Teil der Aktien darstellt. Sie können zum Beispiel 1,5 oder 1,05 Aktien von Amazon oder einem anderen auf der Plattform verfügbaren Unternehmen kaufen. Die Mindestmenge bleibt indes gleich - eine Aktie.

Die R StocksTrader-Plattform bietet über 12.000 Instrumente für den Handel, darunter mehr als 3.000 Aktien, Indizes, ETFs und CFDs.

Welche weiteren Aktualisierungen wurden in den R StocksTrader eingeführt?

1. Über 500 neue Handelsinstrumente, wie Rivian Automotive Inc (RIVN), Lucid Group Inc (LCID), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), Udemy Inc. (UDMY), und andere.

2. Acht weitere Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Rumänisch und Schwedisch.

3. Verbesserungen der mobilen Version, die vor allem die weitere Integration mit dem Mitgliederbereich eines Nutzers betrafen:

Erhöhte Sicherheit

Der Wegfall der Notwendigkeit mehrerer Passwörter

Direkter Zugang zur Einzahlung/Abhebung von Geldern und Registrierung von Handelskonten direkt über das R StocksTrader-Terminal

Die App kann über diese Links heruntergeladen werden: R StocksTrader App iOS , R AktienTrader App Android .

