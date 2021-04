RoboMarkets augmente le nombre de serveurs de trading pour ses clients

LIMASSOL, Chypre, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'amélioration des ressources du serveur et de l'expansion des opportunités de trading pour ses clients, RoboMarkets a lancé 2 nouveaux serveurs pour le traitement des données MT4. Les nouveaux serveurs fonctionneront avec deux types de comptes les plus populaires de la société, Pro et ECN.

En raison d'une augmentation constante de la base de clients, RoboMarkets a activé 2 nouveaux serveurs (Pro-3 et ECN-2) pour la plateforme MetaTrader 4. Ainsi, la charge sera répartie de manière égale entre tous les serveurs, ce qui augmentera leur stabilité et nous aidera à atteindre notre objectif, à savoir fournir à nos clients des services de qualité et la possibilité de négocier aussi confortablement et rapidement que possible.

Les nouveaux serveurs de la société permettent aux clients d'ouvrir des comptes de type Pro et ECN.

Pro est un type de compte populaire avec des conditions de trading optimales, qui convient aux traders ayant tous types d'expérience.

Spread flottant - à partir de 1,3 pips.

36 paires de devises, métaux, CFD.

Aucune commission pour le volume de transactions.

ECN est un type de compte destiné aux traders expérimentés, qui préfèrent les meilleures conditions de trading disponibles (spreads les plus serrés, vitesse d'exécution élevée et liquidité).

Spreads serrés - à partir de 0 pips.

36 paires de devises, métaux, CFD

Commission pour un volume de transactions de 1 million USD - 20 USD .

Denis Golomedov, directeur du marketing chez RoboMarkets, a déclaré : « Nous prenons toutes les mesures possibles pour répondre aux besoins des clients, qu'il s'agisse de l'assurance de la sécurité des actifs, de la commodité des produits d'investissement ou de l'exécution plus rapide de leurs ordres. Les nouveaux serveurs permettront de maintenir un environnement commercial stable avec de courts délais pour la clientèle internationale de la société en constante évolution. »

