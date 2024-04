Robot humanoïde Navigator α : SUPCON intègre l'IA à la robotique

HANGZHOU, Chine, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 28 mars, George Cui Shan, PDG de SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), a accordé une interview pour parler de la création récente du centre d'innovation de Zhejiang pour les robots humanoïdes (ci-après dénommé « centre d'innovation ») et des débuts de son premier robot humanoïde développé par ses soins, Navigator α. En tant qu'actionnaire principal du centre d'innovation, SUPCON est impatient de voir les collaborations potentielles entre le monde universitaire et l'industrie dans le domaine de la robotique humanoïde, ainsi que l'application future de ces robots dans divers scénarios industriels.

Navigator α

Le centre d'innovation de Zhejiang pour les robots humanoïdes se consacre à la recherche sur les technologies de détection et de contrôle intelligentes, ainsi qu'au développement de robots entièrement fonctionnels. Il servira de plaque tournante pour la recherche technologique, le développement de produits, l'incubation de talents et la croissance industrielle. En apportant un soutien important à ce centre, SUPCON renforce sa vision stratégique de l'intégration de l'IA à la robotique, en conduisant activement la transformation intelligente de l'industrie des robots humanoïdes.

Le nouveau robot humanoïde, Navigator α, mesure 1,5 mètre de haut et pèse 50 kilogrammes. Il est doté de composants matériels avancés, notamment un réducteur planétaire de pointe, des bras mécaniques humanoïdes légers et une main dextre à plusieurs degrés de liberté. Cette main remarquable comporte 15 articulations, six degrés de liberté actifs, une force de 10 N au bout du doigt, un poids léger de 600 g et une vitesse d'articulation impressionnante de 150 degrés par seconde. En outre, Navigator α révolutionne l'intégration du contrôle des mécanismes, de l'apprentissage par imitation et de l'apprentissage par renforcement, en s'appuyant sur des technologies innovantes telles que des modèles d'IA à grande échelle pour réaliser des avancées révolutionnaires tant au niveau du matériel que des algorithmes. Il a été déployé et hautement reconnu dans le cadre de plusieurs projets ayant fait leurs preuves sur le terrain.

George a souligné que, contrairement aux robots humanoïdes traditionnels qui se concentrent principalement sur la connexion des pièces et le système global, la collaboration entre SUPCON et le centre d'innovation vise à réaliser des innovations dans le domaine de la technologie de l'IA et de son application industrielle. À l'ère de l'IA industrielle, l'innovation robotique doit aller au-delà des simples capacités opérationnelles pour englober la planification, en exploitant l'IA en tant que « cerveau » industriel. En outre, George a affirmé que l'avenir des robots humanoïdes dépendait de leur utilisation dans des scénarios et des industries spécifiques. Il est essentiel de combler le fossé entre la recherche technologique et la demande industrielle, ce qui permettra à l'industrie de continuer à progresser.