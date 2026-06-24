RoboUP примет участие в выставке Spoga+Gafa 2026 - встречайте специалистов для каждого газона

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RoboUP

Jun 24, 2026, 01:39 ET

КЕЛЬН, Германия, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- RoboUP, инновационный роботизированный бренд по уходу за газоном, стремящийся упростить уход за садом, с радостью объявляет о своем участии в Spoga+Gafa 2026, ведущей в мире ярмарке садов и активного отдыха, которая пройдет с 22 по 24 июня в Кельне, Германия.

Посетители могут найти RoboUP в павильоне 6, стенд C072, выставочный центр Кельна.

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RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026
RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026

Индивидуальные решения для каждого сада

Каждый газон уникален. От компактных городских садов и семейных дворов до более требовательных ландшафтов, домовладельцы имеют уникальные потребности, когда дело доходит до ухода за газоном. Портфель продуктов RoboUP разработан с учетом этой реальности, предлагая специализированные решения, которые помогают пользователям добиться более здорового и красивого газона с минимальными усилиями.

Встречайте специалистов для каждого газона

Raccoon 2 SE — умное начало
Разработан для небольших садов, предлагает простую настройку и легкую работу, что делает его идеальным для начинающих пользователей.

Raccoon 3 — усовершенствованный навигатор
Создан для садов среднего размера, с точной навигацией и высококачественным параллельным скашиванием.

Rhino Pro AWD — мастер ландшафта
Разработан для больших газонов и сложных ландшафтов с высокой производительностью для работы в сложных условиях.

Живые демонстрации и практический опыт

Посетители стенда RoboUP смогут узнать, как различные решения для роботизированного кошения адаптированы к различным размерам газонов, планировкам и предпочтениям пользователей. Благодаря живым демонстрациям и практическому опыту участники могут узнать, как RoboUP сочетает в себе интеллектуальную навигацию, простоту управления и продуманный дизайн, чтобы сделать автоматизированный уход за газоном более доступным, чем когда-либо.

Экономия Prime Day уже доступна

Помимо выставочной деятельности, RoboUP также запускает эксклюзивные предложения Prime Day на отдельных рынках.

Предложения в магазинах ЕС

  • T1200 Pro: 799 евро (экономия (750 евро)
  • T600: 599 евро (экономия 600 евро)
  • Raccoon 2 SE: 449 евро (экономия 180 евро)

Предложения в магазинах США

  • T1200 Pro: 799 долларов (экономия (750 долларов)
  • Raccoon 2 SE: 521 долларов (экономия 178 долларов)

Клиенты могут совершать покупки по предложениям Prime Day через следующие каналы:

Предложения доступны в течение ограниченного времени в течение акционного периода Prime Day (15-28 июня).

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