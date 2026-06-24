RoboUP se představí na veletrhu Spoga+Gafa 2026 - seznamte se s odborníky na každý typ trávníku

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RoboUP

Jun 24, 2026, 10:32 ET

KOLÍN NAD RÝNEM, Německo, 24. června 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, inovativní značka v oblasti robotické péče o trávník, která se zaměřuje na zjednodušení údržby zahrady, s potěšením oznamuje svou účast na Spoga+Gafa 2026, předním světovém veletrhu zahradnictví a venkovního bydlení, který se koná ve dnech 22. až 24. června v Kolíně nad Rýnem v Německu.

Návštěvníci najdou společnost RoboUP v hale 6, stánek C072, na kolínském výstavišti.

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RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026
RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026

Řešení na míru pro každou zahradu

Každý trávník je jiný. Ať už se jedná o kompaktní městské zahrady, rodinné zahrady za domem nebo náročnější terény, majitelé domů mají při péči o trávník jedinečné potřeby. Produktové portfolio společnosti RoboUP je navrženo s ohledem na tuto skutečnost a nabízí specializovaná řešení, která uživatelům pomáhají dosáhnout zdravějšího a lépe vypadajícího trávníku s minimálním úsilím.

Seznamte se s odborníky na každý typ trávníku

Raccoon (Mýval) 2 SE – Chytrý model pro začátečníky
Je určen pro malé zahrady, nabízí jednoduché nastavení a snadné ovládání, díky čemuž je ideální pro začínající uživatele.

Raccoon 3 – Pokročilý navigátor
Určen pro středně velké zahrady, vyznačuje se přesnou navigací a vysoce kvalitním paralelním sekáním.

Rhino (Nosorožec) Pro AWD (pohon všech kol) – Mistr terénu
Vyvinutý pro velké trávníky a složitý terén, s výkonným motorem, který si poradí i s náročnými podmínkami.

Živé ukázky a praktické vyzkoušení

Návštěvníci stánku RoboUP budou mít příležitost prozkoumat, jak jsou různá řešení robotického sekání přizpůsobena různým velikostem trávníků, uspořádáním a preferencím uživatelů. Prostřednictvím živých ukázek a praktického vyzkoušení mohou účastníci objevit, jak RoboUP kombinuje inteligentní navigaci, jednoduché ovládání a promyšlený design, aby byla automatizovaná péče o trávník dostupnější než kdykoli předtím.

Slevy v rámci Prime Day jsou již k dispozici

Kromě výstavních aktivit spouští společnost RoboUP také exkluzivní nabídky v rámci Prime Day na vybraných trzích.

Nabídky v obchodě pro EU

  • T1200 Pro: 799 eur (úspora 750 eur)
  • T600: 599 eur (úspora 600 eur)
  • Raccoon 2 SE: 449 eur (úspora 180 eur)

Nabídky v americkém obchodě

  • T1200 Pro: 799 dolarů (úspora 750 dolarů)
  • Raccoon 2 SE: 521 dolarů (úspora 178 dolarů)

Zákazníci mohou nakupovat v rámci akcí Prime Day prostřednictvím následujících kanálů:

Nabídky jsou k dispozici po omezenou dobu v rámci propagačního období Prime Day (15.–28. června).

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