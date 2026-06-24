RoboUP sera présent au salon Spoga+Gafa 2026 - Venez rencontrer les spécialistes de toutes les pelouses

COLOGNE, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, la marque innovante de robots tondeuses engagée à faciliter l'entretien des jardins, est ravie d'annoncer sa participation au salon Spoga+Gafa 2026, le plus grand salon mondial dédié au jardin et à l'art de vivre en plein air, qui se tiendra du 22 au 24 juin à Cologne, en Allemagne.

Les visiteurs pourront retrouver RoboUP au hall 6, stand C072, au Parc des expositions de Cologne.

RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026

Des solutions sur mesure pour chaque jardin

Chaque pelouse est différente. Qu'il s'agisse de petits jardins urbains, de jardins familiaux ou d'espaces verts plus exigeants, les propriétaires ont des besoins spécifiques en matière d'entretien de la pelouse. La gamme de produits RoboUP est conçue pour répondre à cette réalité et propose des solutions spécialisées qui aident les utilisateurs à obtenir une pelouse plus saine et plus belle, avec un minimum d'efforts.

Découvrez les spécialistes de tous les types de pelouse

Raccoon 2 SE — Le système d'

intelligent pour débutants Conçu pour les petits jardins, il se caractérise par une installation simple et un fonctionnement sans effort, ce qui en fait l'outil idéal pour les débutants.

Raccoon 3 — Le modèle « Advanced Navigator »

Conçu pour les jardins de taille moyenne, il offre une navigation précise et une tonte parallèle de haute qualité.

Rhino Pro AWD — Le « Terrain Master »

Conçu pour les grandes pelouses et les terrains accidentés, il offre des performances puissantes pour venir à bout des environnements les plus exigeants.

Démonstrations en direct et expériences pratiques

Les visiteurs du stand RoboUP auront l'occasion de découvrir comment différentes solutions de tonte robotisée s'adaptent aux différentes tailles de pelouse, à leurs configurations et aux préférences des utilisateurs. Grâce à des démonstrations en direct et à des ateliers pratiques, les participants pourront découvrir comment RoboUP allie navigation intelligente, simplicité d'utilisation et conception bien pensée pour rendre l'entretien automatisé de la pelouse plus accessible que jamais.

Les promotions du Prime Day sont désormais disponibles

Parallèlement à ses activités d'exposition, RoboUP lance également des offres exclusives à l'occasion du Prime Day sur certains marchés.

Offres de l'EU Store

T1200 Pro : 799 € (économie de 750 €)

T600 : 599 € (Économisez 600 €)

Raccoon 2 SE : 449 € (économie de 180 €)

Offres des magasins aux États-Unis

T1200 Pro : 799 $ (750 $ de réduction)

Raccoon 2 SE : 521 $ (économie de 178 $)

Les clients peuvent profiter des offres du Prime Day via les canaux suivants :

Ces offres sont valables pour une durée limitée pendant la période promotionnelle du Prime Day (du 15 au 28 juin).