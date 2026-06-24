RoboUP zaprezentuje się na targach Spoga+Gafa 2026 - poznaj specjalistów od każdego trawnika

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RoboUP

Jun 24, 2026, 10:39 ET

KOLONIA, Niemcy, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- RoboUP, innowacyjna marka robotów do pielęgnacji trawników, które ułatwiają prace ogrodowe, z przyjemnością ogłasza swój udział w targach Spoga+Gafa 2026 - wiodących na świecie targach ogrodnictwa i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie odbywa się w dniach 22-24 czerwca w Kolonii w Niemczech.

Odwiedzający mogą znaleźć RoboUP w hali 6, na stoisku C072, w centrum wystawienniczym Koelnmesse.

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RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026
RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026

Rozwiązania dopasowane do każdego ogrodu

Każdy trawnik jest inny. Od niewielkich ogrodów miejskich i przydomowych ogrodów rodzinnych po bardziej wymagające tereny - właściciele domów mają różne potrzeby w zakresie pielęgnacji trawnika. Portfolio produktów RoboUP zostało zaprojektowane właśnie z myślą o tej różnorodności. Marka oferuje wyspecjalizowane rozwiązania, które pomagają użytkownikom uzyskać zdrowszy, lepiej wyglądający trawnik przy minimalnym wysiłku.

Poznaj specjalistów od każdego trawnika 

Raccoon 2 SE - inteligentny model na start
Zaprojektowany z myślą o małych ogrodach. Oferuje prostą konfigurację i bezproblemową obsługę, dzięki czemu doskonale sprawdza się u osób korzystających z robota koszącego po raz pierwszy.

Raccoon 3 - zaawansowany nawigator
Stworzony do ogrodów średniej wielkości. Oferuje precyzyjną nawigację oraz wysokiej jakości koszenie równoległe.

Rhino Pro AWD - mistrz trudnego terenu
Zaprojektowany do dużych trawników i złożonych terenów. Zapewnia wysoką wydajność potrzebną do pracy w wymagających warunkach.

Pokazy na żywo i możliwość samodzielnego wypróbowania 

Odwiedzający stoisko RoboUP będą mogli zobaczyć, jak różne rozwiązania z zakresu robotycznego koszenia są dopasowywane do różnych rozmiarów trawników, układów ogrodu i preferencji użytkowników. Dzięki pokazom na żywo i możliwości samodzielnego przetestowania produktów uczestnicy dowiedzą się, jak RoboUP łączy inteligentną nawigację, prostą obsługę i przemyślane wzornictwo, aby zautomatyzowana pielęgnacja trawnika była bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej.

Oszczędności z okazji Prime Day dostępne już teraz 

Równolegle z aktywnością wystawienniczą RoboUP uruchamia również ekskluzywne oferty Prime Day na wybranych rynkach.

Oferty sklepowe w UE

  • T1200 Pro: €799 (oszczędzasz €750)
  • T600: €599 (oszczędzasz €600)
  • Raccoon 2 SE: €449 (oszczędzasz €180)

Oferty sklepowe w USA

  • T1200 Pro: 799$ (oszczędzasz 750$)
  • Raccoon 2 SE: 521$ (oszczędzasz 178$)

Klienci mogą skorzystać z ofert Prime Day za pośrednictwem następujących kanałów:

Oferty są dostępne przez ograniczony czas w okresie promocji Prime Day, od 15 do 28 czerwca.

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