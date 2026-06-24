RoboUP bude vystavovať na Spoga+Gafa 2026 - spoznajte špecialistov na každý trávnik

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RoboUP

Jun 24, 2026, 15:00 ET

KOLÍN, Nemecko, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, inovatívna značka robotických kosačiek, ktorá je odhodlaná maximálne zjednodušiť údržbu záhrad, s nadšením oznamuje svoju účasť na Spoga+Gafa 2026, poprednom svetovom veľtrhu pre záhradu a vonkajšieho bývania, ktorý sa koná od 22. do 24. júna v Kolíne nad Rýnom v Nemecku.

Návštevníci nájdu RoboUP v hale 6 stánku C072 na výstavisku v Kolíne nad Rýnom.

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RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026
RoboUP to Exhibit at Spoga+Gafa 2026

Riešenia na mieru pre každú záhradu

Každý trávnik je iný. Majitelia domov majú jedinečné potreby, pokiaľ ide o starostlivosť o trávnik – od kompaktných mestských záhrad a rodinných dvorov až po náročnejšie krajinné úpravy. Produktové portfólio spoločnosti RoboUP je navrhnuté s ohľadom na túto skutočnosť a ponúka špecializované riešenia, ktoré pomáhajú používateľom k zdravšiemu a krajšiemu trávniku s minimálnym úsilím.

Zoznámte sa so špecialistami na každý trávnik

Raccoon 2 SE – Inteligentná voľba pre začiatočníkov
Kosačka je určená pre malé záhrady, ponúka jednoduché nastavenie a bezproblémovú obsluhu, vďaka čomu je ideálna pre tých, ktorí s kosením len začínajú.

Raccoon 3 – Expert s pokročilou navigáciou
Model je vytvorený pre stredne veľké záhrady, s presnou navigáciou a vysoko kvalitným paralelným kosením.

Rhino Pro AWD – Majster do náročného terénu
Kosačka navrhnutá pre veľké trávniky a zložité terény s vysokým výkonom na zvládnutie náročného prostredia.

Živé ukážky a praktické skúsenosti

Návštevníci stánku RoboUP budú mať možnosť zistiť, ako sú rôzne riešenia robotického kosenia prispôsobené rozmanitým veľkostiam trávnikov, ich rozloženiu a preferenciám používateľov. Prostredníctvom živých ukážok a praktických skúseností môžu účastníci zistiť, ako RoboUP kombinuje inteligentnú navigáciu, jednoduchú obsluhu a premyslený dizajn, aby bola automatizovaná starostlivosť o trávnik dostupnejšia ako kedykoľvek predtým.

Zľavy počas Prime Day sú teraz k dispozícii

Popri svojich výstavných aktivitách spoločnosť RoboUP tiež spúšťa exkluzívne ponuky v rámci Prime Day na vybraných trhoch.

Ponuky obchodov v EÚ

  • T1200 Pro: 799 EUR (ušetríte 750 EUR)
  • T600: 599 EUR (ušetríte 600 EUR)
  • Raccoon 2 SE: 449 EUR (ušetríte 180 EUR)

Ponuky obchodov v USA

  • T1200 Pro: 799 USD (ušetríte 750 USD)
  • Raccoon 2 SE: 521 USD (ušetríte 178 USD)

Zákazníci môžu nakupovať so zľavami počas Prime Day prostredníctvom nasledujúcich kanálov:

Ponuky sú k dispozícii na obmedzený čas počas propagačného obdobia Prime Day (15. – 28. júna).

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