Rodando juntos en el verde:

PLANO, Texas, 21 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El nuevo Corolla 2020 y el Corolla Hybrid 2020 pueden venir en ocho colores, pero, según el Green Car Journal, todos son verdes. Un panel integrado por once expertos seleccionó al sedán más vendido del mundo y su primera versión híbrida como Green Car of the Year® 2020 (Automóvil Verde del Año).