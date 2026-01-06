-Rokibot debuta en CES 2026 con el nuevo cortacésped robótico de la serie G7 AWD para transformar el corte de césped en grandes áreas

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Rokibot Technology, empresa emergente de robótica para exteriores basada en IA, presentó hoy su nueva cortadora de césped robótica G7 AWD (tracción total) en CES 2026, presentando una solución avanzada para el mantenimiento de jardines a gran escala. La nueva serie se exhibe en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Pabellón Sur 2, Stand n° 35201, durante la feria.

La serie G7 AWD refleja el enfoque de Rokibot en la aplicación de robótica avanzada e inteligencia artificial a entornos exteriores, donde la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad son fundamentales. Al combinar posicionamiento RTK de alta precisión, Vision AI con tecnología RokVision AI Pro y un sistema de movilidad AWD, la cortadora está diseñada para manejar grandes áreas de césped, adaptándose a terrenos complejos y condiciones de operación reales.

Gracias a años de experiencia en el desarrollo de IA y robótica, el equipo de I+D de Rokibot ha integrado a fondo la percepción, el control de movimiento y la toma de decisiones inteligente en la serie G7 AWD. Esta integración aborda directamente los desafíos comunes en el cuidado robótico del césped, como la cobertura limitada en grandes extensiones, la menor estabilidad en terrenos irregulares y la falta de reconocimiento de obstáculos en exteriores.

Diseñada para céspedes grandes, la serie G7 AWD permite cortar áreas de entre 0,75 y 2,5 acres (aproximadamente entre 3.000 y 10.000 metros cuadrados), lo que permite un mantenimiento eficiente de jardines, fincas y propiedades similares de gran tamaño. Esta capacidad ayuda a reducir la carga de trabajo manual y minimiza la necesidad de múltiples dispositivos al gestionar grandes espacios exteriores.

Para garantizar un funcionamiento fiable en terrenos difíciles, el cortacésped cuenta con un sistema de tracción total permanente que admite el manejo en pendientes de hasta un 80 %, lo que permite un movimiento estable en terrenos empinados o irregulares donde los cortacéspedes robóticos tradicionales pueden tener dificultades. El sistema de volante CareSteer mejora la maniobrabilidad sin dañar el césped, mejorando la precisión de giro sin dañarlo. Un sistema de suspensión adaptativa mejora aún más la estabilidad al ajustarse a las condiciones cambiantes del suelo, lo que ayuda a que la cortadora de césped mantenga un rendimiento constante en superficies de césped complejas.

El posicionamiento preciso y la evitación inteligente de obstáculos se logran mediante la integración del posicionamiento RTK de alta precisión con Vision AI avanzada de RokVision AI Pro. El sistema puede reconocer más de 350 tipos de objetos, lo que permite al cortacésped detectar y evitar personas, mascotas y obstáculos comunes en exteriores. Esto mejora la seguridad y la fiabilidad operativas, especialmente en céspedes abiertos y con cambios frecuentes.

Para un rendimiento de corte eficiente, la serie G7 AWD está equipada con un sistema de corte de disco de doble cuchilla con un ancho de corte de 35 centímetros, lo que le permite cortar grandes superficies con mayor eficacia. Este diseño mejora la eficiencia general del corte y ofrece resultados de corte uniformes en céspedes extensos.

"En Rokibot, nos guía la convicción de que la tecnología no solo debe mejorar la productividad, sino también la calidad de vida" afirmó Chen, vicepresidente de ventas y marketing de Rokibot. "CES ofrece un escenario global para demostrar cómo nuestra experiencia en IA y robótica se aplica a situaciones reales de cuidado del césped. Al alinear nuestras innovaciones con los desafíos prácticos, seguimos impulsando la robótica inteligente y ofreciendo un valor significativo a clientes de todo el mundo".

Rokibot invita a los asistentes y medios de comunicación de CES a visitar el stand n° 35201 en el Centro de Convenciones de Las Vegas, pabellón sur 2, para experimentar de primera mano el cortacésped robótico de la serie G7 AWD y conectar con el equipo de Rokibot.

Acerca de Rokibot

Rokibot Technology (Shanghai) Co., Ltd., fundada en 2025, es una empresa tecnológica centrada en la integración profunda de la inteligencia artificial y la robótica. Con el respaldo de Ken Holding Co., Ltd. (una empresa que cotiza en bolsa), Rokibot cuenta con un sólido equipo de I+D para desarrollar soluciones robóticas inteligentes para aplicaciones prácticas, con el objetivo de ofrecer tecnologías innovadoras que generen valor duradero para usuarios de todo el mundo.

