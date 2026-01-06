Rokibot debütiert auf der CES 2026 mit der neuen Roboter-Rasenmäherserie G7 AWD, die das Mähen großer Rasenflächen revolutionieren wird

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rokibot Technology, ein aufstrebendes Unternehmen für KI-gesteuerte Außenrobotik, stellte heute auf der CES 2026 seinen neuen Roboter-Rasenmäher der G7-AWD-Serie (Allradantrieb) vor und präsentierte damit eine fortschrittliche Lösung für die Pflege großer Rasenflächen. Die neue Serie wird während der Messe im Las Vegas Convention Center, South Hall 2, Stand Nr. 35201, vorgestellt.

Rokibot debuting its new G7 AWD robotic lawn mower at CES 2026.

Die G7-AWD-Serie spiegelt Rokibots Fokus auf die Anwendung fortschrittlicher Robotik und künstlicher Intelligenz in Außenbereichen wider, in denen Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Kombination von hochpräziser RTK-Positionierung, Vision-KI (RokVision AI Pro) und einem AWD-Mobilitätssystem ist der Mäher für große Rasenflächen ausgelegt und passt sich gleichzeitig an komplexes Gelände und reale Betriebsbedingungen an.

Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von KI und Robotik hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Rokibot Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und intelligente Entscheidungsfindung tief in die G7-AWD-Serie integriert. Diese Integration geht direkt auf häufige Herausforderungen bei der robotergestützten Rasenpflege ein, darunter die begrenzte Abdeckung großer Grundstücke, die verminderte Stabilität auf unebenem Gelände und die unzureichende Hinderniserkennung im Außenbereich.

Die G7-AWD-Serie wurde für große Rasenflächen entwickelt und unterstützt Mähflächen von 0,75 bis 2,5 Acres (ca. 3.000–10.000 Quadratmeter), wodurch eine effiziente Pflege von weitläufigen Gärten, Anwesen und ähnlichen Grundstücken ermöglicht wird. Diese Fähigkeit trägt dazu bei, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Bedarf an mehreren Geräten bei der Bewirtschaftung großer Außenflächen zu minimieren.

Um einen zuverlässigen Betrieb in schwierigem Gelände zu gewährleisten, verfügt der Mäher über ein permanentes AWD-Antriebssystem, das Steigungen von bis zu 80% bewältigt und eine stabile Bewegung auf steilem oder unebenem Boden ermöglicht, wo herkömmliche Mähroboter Schwierigkeiten haben könnten. Das CareSteer-Lenkradsystem verbessert die Manövrierfähigkeit und schont gleichzeitig den Rasen, indem es die Wendegenauigkeit verbessert, ohne das Gras zu beschädigen. Ein adaptives Federungssystem verbessert die Stabilität zusätzlich, indem es sich an wechselnde Bodenbedingungen anpasst und so dazu beiträgt, dass der Mäher auch auf komplexen Rasenflächen eine konstante Leistung erbringt.

Eine genaue Positionierung und intelligente Hindernisvermeidung werden durch die Integration einer hochpräzisen RTK-Positionierung mit fortschrittlicher Vision-KI auf Basis von RokVision AI Pro erreicht. Das System kann mehr als 350 Arten von Objekten erkennen, sodass der Mäher Personen, Haustiere und häufige Hindernisse im Außenbereich erkennen und umfahren kann. Dies erhöht die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere in offenen und sich häufig verändernden Rasenumgebungen.

Für eine effiziente Schnittleistung ist die G7-AWD-Serie mit einem Doppelmessermähwerk mit einer Schnittbreite von 35 Zentimetern ausgestattet, wodurch sie großflächige Mähaufgaben effektiver erledigen kann. Dieses Design verbessert die Gesamteffizienz beim Mähen und liefert gleichzeitig gleichmäßige Schnittergebnisse auf weitläufigen Rasenflächen.

„Bei Rokibot sind wir von der Überzeugung geleitet, dass Technologie nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Lebensqualität verbessern sollte", sagte Herr Chen, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Rokibot. „Die CES bietet eine globale Bühne, um zu demonstrieren, wie unser Fachwissen in den Bereichen KI und Robotik in realen Rasenpflegeszenarien angewendet wird. Indem wir unsere Innovationen auf praktische Herausforderungen ausrichten, treiben wir die intelligente Robotik weiter voran und bieten Kunden weltweit einen bedeutenden Mehrwert."

Rokibot lädt CES-Besucher und Medienvertreter ein, den Stand Nr. 35201 im Las Vegas Convention Center, South Hall 2, zu besuchen, um den Roboter-Rasenmäher der G7 AWD-Serie aus erster Hand zu erleben und mit dem Rokibot-Team ins Gespräch zu kommen.

Informationen zu Rokibot

Rokibot Technology (Shanghai) Co., Ltd. wurde 2025 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die tiefe Integration von künstlicher Intelligenz und Robotik konzentriert. Mit der Unterstützung der Ken Holding Co., Ltd. (ein börsennotiertes Unternehmen) nutzt Rokibot ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, um intelligente Roboterlösungen für reale Anwendungen voranzutreiben, mit dem Ziel, innovative Technologien zu liefern, die einen dauerhaften Mehrwert für Nutzer weltweit schaffen.

