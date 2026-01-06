Rokibot fait ses débuts au CES 2026 avec le nouveau robot tondeuse G7 AWD Series pour révolutionner l'entretien des grandes pelouses

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rokibot Technology, une société émergente de robotique d'extérieur pilotée par l'IA, présente aujourd'hui son nouveau robot tondeuse de la série G7 AWD (traction intégrale) au CES 2026, une solution avancée pour l'entretien des grandes pelouses. La nouvelle série est présentée au Las Vegas Convention Center, South Hall 2, stand 35201, pendant l'exposition.

Rokibot debuting its new G7 AWD robotic lawn mower at CES 2026.

La série G7 AWD reflète la volonté de Rokibot d'appliquer la robotique avancée et l'intelligence artificielle aux environnements extérieurs, où l'efficacité, la fiabilité et la sécurité sont essentielles. En combinant le positionnement RTK de haute précision, le système Vision AI de RokVision AI Pro et un système de mobilité AWD, la tondeuse est conçue pour traiter de grandes surfaces de pelouse tout en s'adaptant à des terrains complexes et à des conditions d'utilisation réelles.

S'appuyant sur des années d'expérience dans le développement de l'IA et de la robotique, l'équipe R&D de Rokibot a profondément intégré la perception, le contrôle des mouvements et la prise de décision intelligente dans la série G7 AWD. Cette intégration permet de répondre directement aux défis courants des robots d'entretien des pelouses, notamment la couverture limitée des grandes propriétés, la stabilité réduite sur les terrains irréguliers et la perception insuffisante des obstacles en extérieur.

Conçue pour les grandes pelouses, la série G7 AWD permet de tondre des surfaces de 0,75 à 2,5 acres (environ 3 000 à 10 000 mètres carrés), ce qui permet d'entretenir efficacement de vastes jardins, des domaines et des propriétés similaires. Cette capacité permet de réduire la charge de travail manuelle et de minimiser le besoin de dispositifs multiples lors de la gestion de grands espaces extérieurs.

Pour garantir un fonctionnement fiable dans les reliefs complexes, la tondeuse est équipée d'un système d'entraînement AWD permanent qui prend en charge les pentes jusqu'à 80% et permet un déplacement stable sur les terrains escarpés ou inégaux où les tondeuses robotisées traditionnelles peuvent éprouver des difficultés. Le système de volant CareSteer renforce la maniabilité tout en ménageant le gazon, en améliorant la précision des virages sans endommager l'herbe. Le système de suspension adaptative améliore encore la stabilité en s'adaptant aux conditions changeantes du sol, ce qui permet à la tondeuse de maintenir des performances constantes sur des surfaces de gazon complexes.

Le positionnement précis et l'évitement intelligent des obstacles sont obtenus grâce à l'intégration du positionnement RTK de haute précision et de la technologie avancée Vision AI alimentée par RokVision AI Pro. Le système reconnaît plus de 350 types d'objets, ce qui permet à la tondeuse de détecter et d'éviter les personnes, les animaux domestiques et les obstacles extérieurs courants. La sécurité et la fiabilité des opérations s'en trouvent renforcées, en particulier dans les environnements ouverts et fréquemment changeants des pelouses.

Pour des performances optimales, la série G7 AWD est équipée d'un système de coupe à disque double avec une largeur de coupe de 35 centimètres, ce qui lui permet d'effectuer des tâches de tonte sur de grandes surfaces de manière plus efficace. Cette conception optimise l'efficacité globale de la tonte tout en offrant des résultats de coupe réguliers sur des pelouses étendues.

« Chez Rokibot, nous sommes guidés par la conviction que la technologie ne doit pas seulement améliorer la productivité, mais aussi la qualité de vie », déclare M. Chen, vice-président des ventes et du marketing chez Rokibot. « Le CES offre une scène mondiale pour démontrer comment notre expertise en matière d'IA et de robotique est appliquée à des scénarios réels d'entretien des pelouses. En alignant nos innovations sur des défis concrets, nous continuons à faire avancer la robotique intelligente et à offrir une valeur significative aux clients du monde entier. »

Rokibot invite les visiteurs du CES et les médias à se rendre sur le stand 35201 au Las Vegas Convention Center, South Hall 2 pour découvrir le robot tondeuse G7 AWD Series et rencontrer l'équipe de Rokibot.

À propos de Rokibot

Créé en 2025, Rokibot Technology (Shanghai) Co. est une entreprise technologique spécialisée dans l'intégration profonde de l'intelligence artificielle et de la robotique. Soutenue par Ken Holding Co. (société cotée en bourse), Rokibot s'appuie sur une solide équipe de recherche et développement pour développer des solutions robotiques intelligentes destinées à des applications concrètes, dans le but de proposer des technologies innovantes qui créent une valeur durable pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855610/Rokibot.jpg