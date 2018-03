Ronaldo virou argentino? O "Fenômeno" é a estrela da nova campanha global da Snickers®

Ronaldo lançou a campanha em seus perfis de mídia social postando um vídeo hoje. Começa com fãs argentinos assistindo a um jogo de futebol pela TV. O que surpreende a todos é que Ronaldo está torcendo entre eles. Quando ele percebe as pessoas confusas ao seu redor, come um SNICKERS®, satisfazendo sua fome e voltando ao normal, ficando chateado com o acontecimento.

"Esta nova e empolgante campanha baseia-se no senso de humor único da SNICKERS®, reforçando nosso slogan global 'Você não é você quando está com fome'. Esta campanha dá vida a um dos nossos principais objetivos: trazer experiências exclusivas para nossos consumidores e mostrar por que a SNICKERS® é uma das marcas mais amadas do mundo; é por isso que mais de 50 sortudos fãs da SNICKERS® terão a inesquecível oportunidade de conhecer Ronaldo pessoalmente", disse Oduvaldo Viana, diretor de marketing da Mars no Brasil e líder do projeto global.

Começando esta semana, a campanha acontecerá até julho de 2018. Para participar, os consumidores com mais de 18 anos são incentivados a registrar os códigos presentes em embalagens dos produtos em mais de 50 países em 4 continentes: América, Europa, Ásia e África para ter a chance de conhecer Ronaldo no Brasil em outubro.

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars, Incorporated é uma empresa privada, familiar, com mais de 100 anos de história e proprietária de algumas das marcas mais adoradas do mundo, como M&M'S®, TWIX®, SNICKERS®, PEDIGREE®, EUKANUBA®, ROYAL CANIN®, WHISKAS ®, UNCLE BEN'S®, MASTERFOODS®, ORBIT®, EXTRA®, SKITTLES® e STARBURST®. Com sede em McLean, Virgínia, a Mars fatura mais de $35 bilhões de dólares em seus cinco segmentos de negócios: Petcare (comida para mascotas), Wrigley Confectionery (Chocolate, Balas e Chicletes), Alimentos, Bebidas e Simbiociência. Mais de 100.000 funcionários de 80 países estão reunidos sob os Cinco Princípios da empresa: Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade, trabalhando diariamente para desenvolver um relacionamento mútuo com todos que se relaciona, buscando um crescimento do qual a empresa se orgulha.

Para mais informações sobre a Mars, Incorporated, visite www.mars.com.

Siga-nos nas redes sociais também: Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Contatos com a imprensa

Mars Brasil | In Press Porter Novelli

Bruna Hakan (bruna.hakan@inpresspni.com.br) - (+55 11) 3323-1608

Emilia Spirlandelli (emilia.spirlandelli@inpresspni.com.br) - (+ 55 11) 3323-1620

FONTE Mars, Incorporated

SOURCE Mars, Incorporated

Related Links

http://www.mars.com