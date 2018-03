Ronaldo est-il devenu argentin ? Le « Fenomeno » tient la vedette dans la nouvelle campagne mondiale de Snickers®

Ronaldo a lancé la campagne sur ses profils de réseaux sociaux en publiant une vidéo plus tôt dans la journée. La vidéo commence par des fans argentins qui regardent un match de football à la télévision. Ce qui surprend tout le monde, c'est que Ronaldo acclame lui aussi l'équipe argentine. Lorsqu'il remarque l'air déconcerté des personnes qui l'entourent, il mange un SNICKERS®. Sa faim assouvie, il retrouve ses esprits et se met à râler devant le match.

« Cette nouvelle campagne excitante s'appuie sur le sens de l'humour unique de SNICKERS®, continuant sur la lancée de notre campagne mondiale "Vous n'êtes pas vous-même quand vous avez faim". Cette campagne concrétise l'un de nos principaux objectifs : offrir à nos consommateurs des expériences exclusives et montrer pourquoi SNICKERS® est l'une des marques les plus appréciées au monde ; c'est pourquoi plus de 50 fans de SNICKERS® auront la chance inoubliable de rencontrer Ronaldo en personne », explique Oduvaldo Viana, directeur marketing de Mars au Brésil et responsable du projet mondial.

Lancée cette semaine, la campagne se prolongera jusqu'en juillet 2018. Pour participer, les consommateurs âgés de plus de 18 ans sont invités à enregistrer les codes présents sur l'emballage des produits dans plus de 50 pays à travers 4 continents – l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique – pour avoir la chance de rencontrer Ronaldo au Brésil en octobre.

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est une entreprise familiale privée de plus de 100 ans propriétaire de certaines des marques les plus appréciées au monde, telles que M&M'S®, TWIX®, SNICKERS®, PEDIGREE®, EUKANUBA®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, UNCLE BEN'S®, MASTERFOODS®, ORBIT®, EXTRA®, SKITTLES® et STARBURST®. L'entreprise, dont le siège social se trouve à McLean, en Virginie, tire un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards de dollars USD de ses cinq secteurs d'activité : les soins pour animaux (nourriture pour animaux de compagnie), la confiserie Wrigley (chocolat, bonbons et chewing-gum), les produits alimentaires, les boissons et les symbiosciences. Plus de 100 000 employés répartis dans 80 pays sont unis par les cinq principes de l'entreprise – qualité, efficacité, responsabilité, réciprocité et liberté – et s'efforcent chaque jour de développer des relations mutuelles avec tous ceux qui l'entourent afin d'assurer une croissance dont l'entreprise soit fière.

Pour plus d'informations sur Mars, Incorporated, consultez : www.mars.com.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

