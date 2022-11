Rota da Seda de Xinhua: 111 acordos envolvendo 135,28 bilhões de yuans assinados na Conferência do Setor para Novos Materiais realizada em Bengbu, Anhui

PEQUIM, 30 de Novembro de 2022 /PRNewswire/-- Um total de 111 acordos de projetos nas áreas do setor de novos materiais foram assinados durante a segunda Conferência Internacional da Indústria para Novos Materiais (INMIC), que começou na cidade de Bengbu, na província de Anhui, no leste da China, no sábado, com um investimento total de 135,28 bilhões de yuans.

Wang Qingxian, governador da província de Anhui, disse que a Anhui atribuiu grande importância ao desenvolvimento de novos materiais para o setor nos últimos anos e a incluiu nos dez principais setores emergentes da província no 14° período do Plano Quinquenal.

Aproveitando esta conferência como uma oportunidade, a Anhui promoverá ainda mais a cooperação nacional e internacional na área de novos materiais e promoverá a coordenação vertical e horizontal para o setor de novos materiais, bem como integrará profundamente as cadeias de inovação, indústria, capital e talentos, de acordo com Wang.

Atividades como promoções de negócios, demonstrações de conquistas e cerimônias de assinatura dos projetos foram realizadas durante a conferência. Foram exibidos um pacote de conquistas e de inovações necessárias para a área do setor de novos materiais em Anhui.

Atualmente, o setor de novos materiais se tornou a principal rota para transformações e atualizações da cidade de Bengbu. A cidade está se focando na aplicação de novos materiais, desenvolvendo vigorosamente novos materiais à base de silício e de base biológica, bem como na fabricação de equipamentos de ponta.

