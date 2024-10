Rowenta, une marque du Groupe SEB, et Narwal dévoilent l'aspirateur-laveur sans fil X-CLEAN 10, conçu dans le cadre d'un partenariat historique

PARIS, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, pionnier de la robotique de nettoyage domestique, est fier d'annoncer son partenariat technologique avec Rowenta, leader des appareils électroménagers haute performance du Groupe SEB. En combinant le savoir-faire renommé et l'influence sur le marché de Rowenta avec la technologie robotique de pointe de Narwal, ce nouveau partenariat est destiné à redéfinir les normes du nettoyage domestique pour les consommateurs européens. Aspirateur-laveur sans fil intelligent, le Rowenta X-CLEAN 10, illustre l'engagement commun des deux marques envers l'innovation et l'excellence des produits. Propulsé par la technologie de nettoyage de pointe de Narwal, cette innovation co-conçue souligne l'importance que les deux marques accordent au marché européen, reflétant leur vision partagée pour la croissance future et l'avancement des solutions de nettoyage domestique.

Une collaboration stratégique pour un nettoyage domestique d'excellence

Référence mondiale dans le domaine du petit équipement domestique, le Groupe SEB dispose d'un portefeuille unique de marques emblématiques, incluant Rowenta, Tefal, WMF et Krups. Rowenta, qui célèbre cette année ses 140 ans, est l'une de ses marques phares et continue de stimuler l'innovation dans le domaine des appareils électroménagers. Le succès de Rowenta a été renforcé par sa présence au sein de l'écosystème diversifié du Groupe SEB, lui permettant de s'épanouir dans des catégories clés telles que le Soin de la Personne, le Confort Domestique, le Soin du Linge et l'Entretien des Sols, selon les marchés où la marque est implantée. La notoriété de Rowenta dans l'Entretien des Sols est d'ailleurs bien établie et ne cesse de croître au sein des foyers européens.

Narwal, leader en technologie de nettoyage robotique, partage l'engagement de Rowenta de « faciliter le quotidien des consommateurs » grâce à l'innovation. Avec une équipe mondiale de plus de 700 chercheurs - représentant plus de la moitié de ses 1 400+ employés - Narwal a développé des solutions de nettoyage intelligentes qui servent plus de 3 millions de foyers dans le monde. Classé parmi les cinq premiers fabricants de nettoyage robotique, Narwal a réalisé 200 millions de dollars de ventes en seulement deux ans après son lancement et continue d'afficher une croissance à deux chiffres.

Cette collaboration réunit deux leaders de l'industrie, exploitant la technologie de nettoyage avancée de Narwal pour améliorer le X-CLEAN 10 de Rowenta. En fusionnant l'expertise de Narwal avec la solide présence sur le marché et les connaissances locales de Rowenta, ce partenariat souligne un engagement mutuel à fournir des produits innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins évolutifs des consommateurs européens.

Rowenta X-CLEAN 10 : L'innovation de pointe pour l'entretien des sols

Le Rowenta X-CLEAN 10, premier produit co-conçu issu du partenariat technologique avec Narwal, démontre une excellence exceptionnelle grâce à une ingénierie de précision et une technologie avancée. Il intègre la technologie brevetée AI DirtSense™ de Narwal, qui ajuste intelligemment le débit d'eau et l'aspiration en fonction du niveau de saleté, assurant un nettoyage en profondeur avec une intervention minimale de l'utilisateur. En outre l'innovante brosse en peigne à double rangée en forme de L, démontre l'expertise de Narwal en matière de technologie anti-emmêlement.

Le X-CLEAN 10 offre des performances de premier ordre pour des résultats impeccables en un rien de temps. Son système de rouleau autopropulsé permet une expérience de nettoyage ultra-légère avec seulement 0,8 kg en main, associé à un design flexible à 180 degrés pour une portée maximale. Il est également doté d'un système d'auto-nettoyage intégrant un mécanisme exclusif bidirectionnel de nettoyage et de séchage automatique, activable d'une simple pression sur un bouton. Enfin, il regorge de solutions innovantes qui facilitent le nettoyage, notamment une assistance vocale, des commandes intuitives sur un écran LED, un suivi des saletés en temps réel et bien plus encore. Nettoyeur révolutionnaire, le X-CLEAN 10 établit une nouvelle norme de performance pour les aspirateurs sans fil.

"Nous sommes ravis de nous associer à Rowenta pour apporter des solutions de nettoyage révolutionnaires aux consommateurs européens. Ensemble, nous sommes impatients d'introduire encore plus d'innovations exceptionnelles à l'avenir " affirme Hower Wu, Senior Vice President, Narwal Robotics.

"Nous sommes très impressionnés par les technologies innovantes de Narwal, telles que l'AI DirtSense™. Leur expertise élève l'expérience de nettoyage à un tout autre niveau " souligne David Jeanson, General Manager, Home, Linen and Personal Care, Groupe SEB.

A propos de Narwal

Fondée en 2016 par Junbin Zhang, Narwal fait partie des 5 principaux fabricants de robots de nettoyage et s'appuie sur ses technologies de pointe pour offrir des sols irréprochables à ses utilisateurs. Narwal a réalisé 200 millions de dollars de ventes en deux ans seulement après avoir lancé son premier produit et maintient une croissance annuelle à deux chiffres élevée depuis lors. Narwal a levé des fonds substantiels auprès d'investisseurs tels que Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (société mère de TikTok) et Tencent, entre autres.

Basée à Shenzhen, l'entreprise compte plus de 3 000 employés dont plus de 700 chercheurs et scientifiques répartis dans le monde entier. Narwal a réalisé de nombreuses percées dans plusieurs domaines et a remporté des prix internationaux prestigieux, notamment le Edison Gold Award, qui récompense l'innovation, et le Best Inventions de Time Magazine.

A Propos de Rowenta

Chez Rowenta, une marque née en Allemagne en 1909, nous avons su répondre aux besoins des consommateurs en alliant des performances qui garantissent des résultats parfaits à des fonctionnalités qui prennent soin de vous.

Nous innovons chaque jour avec de nouvelles solutions qui lissent et purifient tous vos vêtements, des appareils qui prennent soin de vos cheveux et de votre peau, des aspirateurs efficaces, faciles à manier et silencieux, ainsi que des produits qui améliorent la qualité de l'air intérieur, pour que vous ayez toujours la meilleure apparence et vous sentiez au mieux.

Nous cherchons constamment à optimiser la consommation de ressources dans le développement et l'utilisation de nos produits pour rendre les performances de Rowenta plus durables. Une performance qui donne toujours les meilleurs résultats et facilite votre vie à chaque utilisation et sur le long terme.

