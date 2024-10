Rowenta, eine Marke der Groupe SEB, und Narwal stellen gemeinsam entwickeltes X-CLEAN 10 in bahnbrechender Partnerschaft vor

PARIS, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Rowenta, ein führender Anbieter von Hochleistungs-Haushaltsgeräten und ein Mitglied der Groupe SEB, gibt stolz seine Technologiepartnerschaft mit Narwal bekannt, einem Pionier im Bereich der Haushaltsreinigungsroboter. Durch die Kombination der renommierten Herstellungsqualität und des Markteinflusses von Rowenta mit der hochmodernen Robotertechnologie von Narwal wird die neue Partnerschaft die Standards für die Haushaltsreinigung für europäische Verbraucher neu definieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Rowenta X-CLEAN 10 vorgestellt, ein intelligenter kabelloser Staubsauger und Waschsauger, der das gemeinsame Engagement beider Marken für Innovation und hervorragende Produkte unterstreicht. Diese gemeinsam entwickelte Innovation, die auf der hochmodernen Reinigungstechnologie von Narwal basiert, unterstreicht die Bedeutung, die beide Marken dem europäischen Markt beimessen, und spiegelt ihre gemeinsame Vision für zukünftiges Wachstum und Fortschritt bei Haushaltsreinigungslösungen wider.

KV for the press release

Strategische Allianz für exzellente Haushaltsreinigung

Als Weltmarktführer für Haushaltskleingeräte verfügt die Groupe SEB über ein einzigartiges Portfolio an Top-Marken wie Rowenta, Tefal, WMF, Krups und weitere. Die Marke Rowenta, die in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen feiert, ist eine ihrer Vorzeigemarken und weiterhin ein Innovationsmotor für Haushaltsgeräte. Der Erfolg von Rowenta wird durch die Präsenz innerhalb des vielfältigen Ökosystems der Groupe SEB gestärkt, die es dem Unternehmen ermöglicht, in Schlüsselkategorien wie Personal Care, Home Comfort, Linen Care und Floor Care zu florieren, je nach den Märkten, in denen die Marke vertreten ist. Insbesondere der wachsende Erfolg im Bereich der Bodenpflege findet weiterhin große Anerkennung und stärkt die Position in den europäischen Haushalten weiter.

Narwal, ein führendes Unternehmen im Bereich der Roboter-Reinigungstechnologie, teilt die Selbstverpflichtung von Rowenta, den „Alltag der Verbraucher durch Innovationen zu erleichtern". Mit einem globalen Team von über 700 Forschern – mehr als die Hälfte der über 1.400 Mitarbeiter – hat Narwal intelligente Reinigungslösungen entwickelt, die in über 3 Millionen Haushalten weltweit eingesetzt werden. Narwal gehört zu den fünf größten Herstellern von Reinigungsrobotern und erzielte innerhalb von zwei Jahren nach der Markteinführung einen Umsatz von 200 Millionen Dollar und verzeichnet weiterhin ein zweistelliges Wachstum.

Diese Zusammenarbeit bringt zwei Branchenführer zusammen und nutzt die fortschrittliche Reinigungstechnologie von Narwal, um den X-CLEAN 10 von Rowenta zu verbessern. Durch die Zusammenführung des Fachwissens von Narwal mit der robusten Marktpräsenz und den lokalen Kenntnissen von Rowenta unterstreicht diese Partnerschaft das beiderseitige Engagement für die Bereitstellung innovativer, qualitativ hochwertiger Produkte, die den sich wandelnden Bedürfnissen der europäischen Verbraucher entsprechen.

Rowenta X-CLEAN 10: Die nächste Stufe der Bodenpflege-Innovation

Der Rowenta X-CLEAN 10, das erste gemeinsam entwickelte Produkt aus der Technologiepartnerschaft mit Narwal, ist ein Beispiel für außergewöhnliche Qualität durch Präzisionsarbeit und fortschrittliche Technologie. Er verfügt über die patentierte AI DirtSense™-Technologie von Narwal, die den Wasserdurchfluss und die Saugleistung intelligent an den Verschmutzungsgrad anpasst und so eine gründliche Reinigung bei minimalem Benutzereingriff gewährleistet. Hinzu kommt die innovative L-förmige, doppelreihige, gestaffelte Kamm-Bürste, die Narwals Know-how in der Anti-Tangling-Technologie nutzt.

Darüber hinaus bietet der X-CLEAN 10 eine erstklassige Leistung für makellose Ergebnisse im Handumdrehen: Sein selbstfahrendes Walzensystem bietet ein ultraleichtes Reinigungserlebnis mit nur 0,8 kg in der Hand – mit einem flexiblen 180-Grad-Design für ultimative Reichweite. Außerdem bietet er ein Selbstreinigungssystem mit einem exklusiven bidirektionalen Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungssystem, das auf einfachen Knopfdruck funktioniert. Und schließlich steckt er voll von innovativen Lösungen, die die Reinigung erleichtern, wie z. B. Sprachunterstützung, benutzerfreundliche Bedienelemente auf einem LED-Bildschirm, Schmutzverfolgung in Echtzeit und vieles mehr: Ein revolutionärer Staubsauger, der einen neuen Standard für kabellose Staubsaugerleistung in europäischen Haushalten setzt.

„Wir freuen uns, mit Rowenta zusammenzuarbeiten und den europäischen Verbrauchern bahnbrechende Reinigungslösungen anzubieten. Gemeinsam freuen wir uns darauf, in Zukunft noch mehr außergewöhnliche Innovationen auf den Markt zu bringen", sagt Hower Wu, Senior Vice President, Narwal Robotics.

„Wir sind sehr beeindruckt von Narwals innovativen Technologien wie AI DirtSense™. Das Fachwissen des Unternehmens hebt das Reinigungserlebnis auf ein ganz neues Niveau", so David Jeanson, General Manager, Home, Linen and Personal Care, Groupe SEB.

Informationen zu Narwal

Narwal zeichnet sich dadurch aus, seinen Anwenderinnen und Anwendern durch den Einsatz hochmoderner Technologien makellose Böden zu ermöglichen. Als einer der fünf größten Hersteller von Reinigungsrobotern erzielte die Marke innerhalb von zwei Jahren nach der Einführung ihres ersten Produkts einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar und verzeichnet seither ein konstantes jährliches Wachstum im hohen zweistelligen Bereich. Im ersten Halbjahr 2024 steigerte Narwal sein Absatzvolumen auf dem internationalen Markt im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 750 % und belieferte weltweit über 3 Millionen Haushalte. Das Unternehmen hat sich bedeutende Investitionen von prominenten Geldgebern gesichert, darunter Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (die Muttergesellschaft von TikTok) und Tencent. Und das mit einem Team von über 700 Forschern und Wissenschaftlern, die mehr als die Hälfte der weltweit gut 1.400 Beschäftigten ausmachen. In den letzten Jahren hat Narwal zahlreiche Durchbrüche in verschiedenen Bereichen erzielt und prestigeträchtige internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die CES Innovation Awards, Red Dot Awards, den Edison Gold Award und einen Platz auf der Liste der 100 Besten des Time Magazine.

Informationen zu Rowenta

Bei Rowenta, einer 1909 in Deutschland gegründeten Marke, ist es uns gelungen, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, indem wir Leistungen, die perfekte Ergebnisse garantieren, mit Funktionen kombinieren, die sich um Sie kümmern.

Wir entwickeln jeden Tag neue Lösungen, die Ihre Kleidung glätten und reinigen, Geräte, die Ihre Haare und Ihre Haut pflegen, effiziente, leicht zu handhabende und leise Staubsauger und Produkte, die die Luftqualität in Innenräumen verbessern, damit Sie immer gut aussehen und sich wohl fühlen.

Wir sind ständig bestrebt, den Ressourcenverbrauch bei der Entwicklung und Verwendung unserer Produkte zu optimieren, um die Leistung von Rowenta nachhaltiger zu gestalten. Eine Leistung, die immer die besten Ergebnisse liefert und Ihnen das Leben jedes Mal und für lange Zeit leichter macht.

Kontakt

Aria Si – [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2535754/Rowenta_KV.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2309467/Narwal_Logo.jpg