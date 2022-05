Vers des connexions vertes, entièrement optiques et intelligentes : Huawei crée une nouvelle valeur pour l'industrie des services Internet

Les connexions vertes, entièrement optiques et intelligentes sont devenues un domaine clé de croissance pour l'industrie des services Internet (ISI). Lors de sa prise de parole de la cérémonie d'ouverture, Huang Dachuan, CTO de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré que l'industrie ISI avait trois tendances : les technologies de connexion Internet évoluent vers le tout-optique, l'architecture de connexion Internet se développe vers la définition logicielle et davantage d'intelligence, et les services Internet sont de plus en plus intelligents et diversifiés. Il a réaffirmé la mission de Huawei de fournir des solutions et des services Internet intelligents et entièrement optiques pour favoriser l'évolution en douceur de l'architecture TIC, ainsi que le succès commercial des clients Fournisseurs d'accès Internet (FAI).

Les sommets ont également présenté les dernières tendances en matière de technologies optiques de Huawei. M. Maxim Kuschnerov, directeur du Huawei Optical and Quantum Communications Laboratory à Munich, a envisagé l'évolution des technologies optiques à partir de cinq dimensions : Absence d'encombrement, Toujours actif, Évolutif, Simplifié et Intelligent. Il a également partagé la tendance de l'évolution et la prédiction de 50G PON, dernière génération de technologie d'accès aux transports.

Arturs Alksnis, directeur des affaires publiques du FTTH Council Europe, Richard Miller, directeur du développement commercial chez Huawei, et Jonas Emilsson, cofondateur de Glecom en Suède, comptaient parmi les autres conférenciers de marque.

Après le sommet, Huawei a également partagé sa vision lors de la FTTH Conference 2022, l'un des plus grands sommets mondiaux sur la fibre, le 25 mai. Dans son discours, Kevin Liu, vice-président principal des ventes et des canaux de Huawei, a souligné que les FAI pouvaient atteindre une croissance durable en saisissant les trois prochaines opportunités stratégiques du haut débit. Premièrement, la construction de réseaux optiques pour la connexion haut débit s'accélère ; deuxièmement, l'évolution du FTTH extérieur au FTTR intérieur offre une expérience de réseau Wi-Fi omniprésente de haute qualité ; troisièmement, un haut débit FTTR de haute qualité à domicile est la base des maisons intelligentes et de diverses applications.

Pour cette opportunité, Huawei présente Green Intelligent OptiX Network : une architecture verte, un site vert et un fonctionnement vert. « Avec cette solution de réseau cible, nous pouvons conduire l'industrie des TIC vers « plus de bits, moins de watts » et les objectifs de réduction d'émissions », déclare Kevin Liu, vice-président principal des ventes et des canaux de Huawei, lors du discours devant le panel.

Pour en savoir plus sur le sommet mondial annuel de l'industrie des services Internet Huawei, veuillez consulter :

https://e.huawei.com/at/special_topic/event/2022q2/isp-summit-eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826584/image.jpg

SOURCE Huawei