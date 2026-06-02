若您曾在 Google Play 下載或使用應用程式，而當時未滿 13 歲，可能合資格獲得一宗集體訴訟和解的賠償

費城2026年6月2日 /美通社/ -- Kroll Settlement Administration 現就 A.B. v. Google LLC 的和解協議發出以下聲明。

一宗集體訴訟指控 Google LLC 及 AdMob Google Inc. (「Google」) 由 2015 年 4 月 1 日至今，從使用 Google Play 應用程式的 13 歲以下兒童收集、使用和披露個人資料，違反其私隱權。現已與 Google 達成擬定和解。 訴訟名為 A.B., et al. v. Google LLC, et al.，案件編號 5:23-cv-03101（加州北區聯邦地方法院）。 Google 否認有任何過失。

凡住在美國的人士，若於 2015 年 4 月 1 日起至今任何時候，在下載或使用 Google Play 應用程式之際尚未年滿 13 歲，且其個人資料據指遭 Google 收集、使用或披露，均屬於和解集體成員。

Google 將向和解基金注入 8,250,000 美元，以平息此訴訟。 扣除律師費及相關開支、通知和行政費用，以及服務獎金後，和解基金會按比例向有效的索償申請發放款項。

索償表格須於 2026 年 9 月 14 日 或之前網上遞交，若郵寄則以當日郵戳為準。 若您不作任何回應，您將受和解條款的法律約束，同時您對 Google 的索償權亦會被視為放棄。 您可於 2026 年 8 月 4 日 或之前選擇退出此和解方案，或就此提出異議。

法庭已排期在 2026 年 9 月 24 日 上午 10 時召開最終批准聆訊，屆時將審議是否批准和解方案、最多為和解基金 30% 的律師費（2,475,000 美元）及開支報銷，以及向每名原告的監護人發放 500 美元服務獎金。 您可親身出席聆訊，或委託您僱用的律師代為出席，惟此非必要之舉。

以上只屬摘要內容。 如欲了解更多資訊，包括和解協議及索償申請表，請瀏覽 www.COPPAPrivacyClassAction.com 或致電 (833)-447-6416。

Kroll Settlement Administration