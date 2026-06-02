若您曾在 Google Play 下載或使用應用程式，而當時未滿 13 歲，可能合資格獲得一宗集體訴訟和解的賠償

News provided by

Kroll Settlement Administration

Jun 02, 2026, 03:48 ET

費城2026年6月2日 /美通社/ -- Kroll Settlement Administration 現就 A.B. v. Google LLC 的和解協議發出以下聲明。

一宗集體訴訟指控 Google LLC 及 AdMob Google Inc. (「Google」) 由 2015 年 4 月 1 日至今，從使用 Google Play 應用程式的 13 歲以下兒童收集、使用和披露個人資料，違反其私隱權。現已與 Google 達成擬定和解。 訴訟名為 A.B., et al. v. Google LLC, et al.，案件編號 5:23-cv-03101（加州北區聯邦地方法院）。 Google 否認有任何過失。

凡住在美國的人士，若於 2015 年 4 月 1 日起至今任何時候，在下載或使用 Google Play 應用程式之際尚未年滿 13 歲，且其個人資料據指遭 Google 收集、使用或披露，均屬於和解集體成員。

Google 將向和解基金注入 8,250,000 美元，以平息此訴訟。 扣除律師費及相關開支、通知和行政費用，以及服務獎金後，和解基金會按比例向有效的索償申請發放款項。

索償表格須於 2026 年 9 月 14 日 或之前網上遞交，若郵寄則以當日郵戳為準。 若您不作任何回應，您將受和解條款的法律約束，同時您對 Google 的索償權亦會被視為放棄。 您可於 2026 年 8 月 4 日 或之前選擇退出此和解方案，或就此提出異議。

法庭已排期在 2026 年 9 月 24 日 上午 10 時召開最終批准聆訊，屆時將審議是否批准和解方案、最多為和解基金 30% 的律師費（2,475,000 美元）及開支報銷，以及向每名原告的監護人發放 500 美元服務獎金。 您可親身出席聆訊，或委託您僱用的律師代為出席，惟此非必要之舉。

以上只屬摘要內容。 如欲了解更多資訊，包括和解協議及索償申請表，請瀏覽 www.COPPAPrivacyClassAction.com 或致電 (833)-447-6416

Kroll Settlement Administration

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

如果您曾从Google Play下载或使用应用且当时未满13岁，您可能有资格获得集体诉讼和解赔偿金

以下声明由Kroll Settlement Administration就A.B. v. Google LLC和解案发布。 针对Google LLC及AdMob Google...

Si descargó o usó una aplicación de Google Play y en ese momento era menor de 13 años, podría tener derecho a recibir un pago en virtud de un acuerdo de demanda colectiva

Kroll Settlement Administration emite la siguiente declaración con respecto al acuerdo alcanzado en el caso A.B. contra Google LLC. Se ha llegado a...
More Releases From This Source

Explore

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Asian American

Asian American

News Releases in Similar Topics