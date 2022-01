ŠEN-ČEN, Čína, 7. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Podle zprávy, kterou nedávno zveřejnila Pekingská univerzita, HSBC Business School (PHBS) Think Tank, míra růstu HDP Číny v roce 2021 bude pravděpodobně 8 %, s předpokládaným růstem 3,7 % ve 4. čtvrtletí. Ačkoli Čína jako jediná z velkých ekonomik zaznamenala v roce 2020 růst, v roce 2021 se potýkala s řadou problémů, které jí bránily v expanzi, a reálná ekonomika stále stagnuje, uvádí zpráva.

Think Tank PHBS vidí, že tlak na pokles reálné ekonomiky Číny je ve čtvrtém čtvrtletí stále vysoký, což poukazuje na slabou spotřebu, výrazný pokles investic do infrastruktury a nemovitostí a tlak na růst indexu spotřebitelských cen. Vzhledem k tomu, že jsou ceny některých surovin u dodavatelů stále vysoké, se růst cen začíná přenášet na meziprodukty a navazující produkty.

V důsledku trojího tlaku způsobeného poklesem poptávky, nabídkovými šoky a slábnoucími očekáváními se podle PHBS Think Tank očekává roční tempo růstu HDP Číny v roce 2022 na úrovni 5,0 %. Předpokládá se, že zpomalení trhu s nemovitostmi a zpomalení spotřeby bude i nadále působit jako brzda růstu druhé největší ekonomiky světa. Think Tank na základě svého modelu DSGE odhaduje, že 10% pokles investic do nemovitostí povede k 2,1% snížení růstu HDP, což způsobí ztrátu 6,85 milionu pracovních míst v souvisejících sektorech.

Jelikož varianta omikron, přetrvávající narušení dodavatelského řetězce a inflační tlaky omezují oživení globální ekonomiky po pandemii, očekává se, že některé faktory podporující čínský vývoz budou v roce 2022 oslabeny. Zpráva obsahuje výsledky prognózy, podle kterých bude příspěvek spotřeby k HDP Číny činit 1,9 procentního bodu, investic 1,7 procentního bodu a čistého vývozu 1,4 procentního bodu.

PHBS Think Tank navrhuje, aby se v roce 2022 zavedly proaktivnější politiky. Doporučuje vládě, aby posílila fiskální politiku s cílem zvýšit domácí spotřebu a investice do infrastruktury a zajistit dodávky surovin od dodavatelů. Zpráva dále dochází k závěru, že je zapotřebí účinných politik pro poskytování úvěrů a financování, aby se zabránilo budoucí těžké situaci v odvětví nemovitostí.

