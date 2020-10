Tillgängligt nu: Den 14: e upplagan av Atradius Collections "International Debt Collections Handbook"

AMSTERDAM, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Följderna från COVID-19 på den globala ekonomin kan leda till att B2B-världens betalningsförmåga försämras. Kunskapen om mer landsspecifik praxis och lagstiftning rörande inkasso är kritisk för att öka andelen betalda fordringar samt minimera avskrivningar. Den internationella inkassohandboken är obligatorisk läsning för alla internationella företag under tider som dessa.

Ladda ner ditt exemplar här: https://atradiuscollections.com/se/connect/ladda-den-internationella-inkassohandboken.html

Det senaste utlåtandet från Atradius Economic Research förutspår en ökning av de globala insolvenserna med 26% i år, då pandemin driver världsekonomin in i lågkonjunktur. Detta kan leda till försenade betalningar som påverkar alla företag. Det är absolut nödvändigt att internationella företag fattar välgrundade beslut om indrivandet av försenade kundfordringar.

Att arbeta med utländska betalningsmetoder inom deras rättsliga ramar har varit en av de största utmaningarna med att inkassera kundfordringar från utlandet. Nu kan multinationella företag använda sig av "the International Debt Collections Handbook" för att vägleda dem genom olika inkassometoder i 50 länder. Från överenskommanden – inkassering av gamla kundfordringar samtidigt som affärsförhållanden upprätthålls - till rättsliga förfaranden och processer över landsgränserna, delar den internationella inkassohandboken användbar insikt och omfattande expertis.

Sedan den första utgåvan har den årliga publikationen av just the International Debt Collections Handbook vunnit förtroende från företag och blivit go to-källan när de behöver information om att inkassera fordringar internationellt. Under den nuvarande ekonomiska situationen, är detta ett värdefullt verktyg för alla företag som vill skydda sitt kassaflöde.

"Både våra advokater såväl som handläggare har delat stor del av sin expertis och erfarenhet i handboken. Jag är säker på att ni kommer att tycka att det är en mycket användbar och djupgående resurs för alla era kommande affärsbeslut som rör inkasso", säger Rudi de Greve, Global Operations Officer på Atradius Collections.

Ladda ner ert exemplar av den 14: e upplagan av "the International Debt Collections Handbook" här: https://atradiuscollections.com/se/connect/ladda-den-internationella-inkassohandboken.html

