Safe Life betritt den französischen Markt mit der strategischen Übernahme der D-Sécurité Groupe

STOCKHOLM, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Safe Life, ein führender Anbieter von lebensrettenden Lösungen mit Niederlassungen in ganz Europa und Nordamerika, gibt die Übernahme von D-Sécurité Groupe (D-Sécurité) bekannt, einem der führenden französischen Anbieter von AEDs und medizinischen Geräten. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Safe Life, denn sie stellt die 10. Akquisition des Jahres dar und festigt die Position des Unternehmens als Marktführer im Bereich der Lebensrettungstechnologie.

Mit der Übernahme von D-Sécurité erweitert Safe Life seine Präsenz in Frankreich, einem der größten und strategisch wichtigsten Märkte in Europa. Mit 17 Jahren Erfahrung hat sich D-Sécurité einen guten Ruf im Verkauf und Vertrieb von AEDs und verwandten medizinischen Geräten erworben.

„Wir freuen uns sehr, D-Sécurité in der Safe Life-Familie willkommen zu heißen", sagt Jimmy Eriksson, CEO von Safe Life. „Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, so vielen Menschen wie möglich lebensrettende Lösungen zu bieten. D-Sécurité bringt nicht nur eine Fülle von Fachkenntnissen und ein beeindruckendes Team mit, sondern bietet uns mit seiner etablierten Präsenz in Frankreich auch eine solide Grundlage für unser Wachstum in diesem wichtigen Markt."

D-Sécurité wird weiterhin unter seinem bekannten Namen operieren und gleichzeitig von den umfangreichen Ressourcen, dem globalen Netzwerk und der innovativen Produktpipeline von Safe Life profitieren. Die Kombination aus der lokalen Expertise von D-Sécurité und dem etablierten Vertriebsnetz von Safe Life stellt sicher, dass die Kunden weiterhin die qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen erhalten, die sie von uns erwarten, sowie neue und verbesserte Angebote.

Mickaël Amann, Gründer und Präsident von D-Sécurité, kommentiert: „Der Beitritt zu Safe Life markiert ein neues Kapitel für D-Sécurité. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere lebensrettenden Lösungen einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Gemeinsam sind wir stärker und besser gerüstet, um wirklich etwas zu bewirken."

Die Übernahme ist Teil der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Safe Life, und der Markteintritt in Frankreich hatte für die Gruppe oberste Priorität. Safe Life wird auch weiterhin nach Möglichkeiten suchen, seine Position in Frankreich weiter zu festigen.

Da die Nachfrage nach AEDs und anderen lebensrettenden Geräten steigt, kann Safe Life durch seine wachsende Präsenz die Bedürfnisse von Gemeinden und Organisationen weltweit besser erfüllen. Durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen steht die Partnerschaft für ein gemeinsames Engagement zur Verbesserung der Zugänglichkeit zu lebensrettenden Technologien.

Informationen zu Safe Life

Safe Life wurde 2019 gegründet und ist eine Gruppe von Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung von lebensrettenden Ausrüstungen und entsprechenden Schulungen konzentriert. Seit seiner Gründung hat Safe Life, dessen Kerngeschäft AEDs sind, zahlreiche Unternehmen in Europa und Nordamerika übernommen.

Über D-Sécurité Groupe

Die 2007 gegründete DSG ist ein wichtiger Akteur im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in Frankreich, der für sein Know-how und sein Engagement bekannt ist. Die D-Sécurité Groupe bietet globale Lösungen zum Schutz und zur Rettung von Leben: medizinische Ausrüstung, Defibrillatoren, Brandschutzsysteme und spezielle Sicherheitsschulungen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508342/Safe_Life_orange_ID_a8aa996f620f_Logo.jpg